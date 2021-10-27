"Це дно": Україна купуватиме електрику у Лукашенка

Основні потужності перерізу закупив НАЕК "Енергоатом".

Україна збирається відновити постачання електроенергії з Білорусі на тлі критично низьких запасів вугілля на вітчизняних ТЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідна інформація випливає з результатів аукціону, проведеного "Укренерго".

Повідомляється, що право розпочати закупівлі з 1 листопада одержала національна компанія "Енергоатом", яка викупила потужності перерізу на кордоні з Білоруссю в 885 МВТ, ще 15 закупило ТОВ "Електро Ком’юніті".

На це вже відреагував колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

"На жаль, я вгадав. Це дно. Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка", — написав він.

Як відомо, про те, що Україні не вистачає вугілля для нормального проходження опалювального сезону, стало відомо ще влітку. Тоді найбільший оператор ТЕС "ДТЕК" почав закуповувати вугілля у Польщі та Казахстані, а потім і у США.

При цьому імпортувати вугілля розпочала і державна компанія "Центренерго".

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До середини вересня на українських складах залишилося близько мільйона тонн вугілля із необхідних трьох мільйонів. На тлі цього експерти заговорили про неминучі віялові відключення світла в будинках простих українських громадян.