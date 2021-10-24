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Поставки електроенергії з Білорусі можуть початися вже з листопада

Автор
Сергій Лямець Сергій Лямець
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Електрика Новина оновлена 24 жовтня 2021, 17:46
Електрика

В Україні діє заборона на закупівлю електрики з Білорусі, проте його термін дії закінчується в листопаді.

Україна через критичну нестачу вугілля на ТЕС може почати закуповувати електроенергію в Білорусі навіть попри те, що законодавчо це не дозволено.

Про це написав журналіст, колишній головний редактор "Економічної правди" Сергій Лямець.

"За кілька днів до початку повноцінного опалювального сезону уряд визнав зрив плану Міненерго з накопичення вугілля на складах ТЕС.

У Міненерго не розгубилися і переклали відповідальність за накопичення вугілля на теплову генерацію. Визнавши по суті, що в компетенцію міністерства входить тільки написання "планів".

Зими ще немає. Але середньодобова температура повітря поступово знижується, кількість вугілля на складах зменшується, а споживання електроенергії — зростає. Варто очікувати відключень споживачів? Інтернетом вже гуляють скріншоти від київських комунальних служб, в яких озвучено періодичне відключення енергопостачання. Що далі?

Вирішив подивитися, в який ж…пі ситуації ми знаходимося.

Що з вугіллям?

Ще тиждень тому ми вважали, що ситуація погана. Беру цифри ще до того, як Міненерго перестало оновлювати дані про запаси…

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Теги:
#Україна #Білорусь #Електроенергія #Блог #Сергій Лямець
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