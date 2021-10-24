Поставки электроэнергии из Беларуси могут начаться уже с ноября

В Украине действует запрет на закупки электричества из Беларуси, однако его срок действия истекает в ноябре.

Украина из-за критической нехватки угля на ТЭС может начать закупать электроэнергию в Беларуси даже несмотря на то, что законодательно это не разрешено.

Об этом написал журналист, бывший главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

"За несколько дней до начала полноценного отопительного сезона правительство признало срыв плана Минэнерго по накоплению угля на складах ТЭС.

В Минэнерго не растерялись и переложили ответственность за накопление угля на тепловую генерацию. Признав по сути, что в компетенцию министерства входит только написание "планов".

Зимы еще нет. Но среднесуточная температура воздуха постепенно снижается, количество угля на складах уменьшается, а потребление электроэнергии — растет. Стоит ожидать отключений потребителей? По интернету уже гуляют скриншоты от киевских коммунальных служб, в которых озвучено периодическое отключение энергоснабжения. Что дальше?

Решил посмотреть, в какой ж…пе ситуации мы находимся.

Что с углем?

Еще неделю назад мы считали, что ситуация плохая. Беру цифры еще до того, как Минэнерго перестало обновлять данные о запасах.

На складах ТЭС находилось 620 тыс тонн угля, за неделю они сократились на 43 тыс тонн. В частности, на тепловых станция ДТЭК Рината Ахметова запасы снизились больше, чем на 80 тыс тонн, – до 530 тыс тонн. На государственной "Центрэнерго" запасы незначительно выросли — до 68 тыс тонн. Такого запаса топлива хватает меньше, чем на пять дней. В тоже время, на "Донбассэнерго" с углем совсем туго – за неделю запасы снизились на 60% — до 19 тыс тон. Скоро станция остановится.

Прошла неделя – и мы поняли, что было еще неплохо. Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго" остановилась, потому что уголь закончился. Последнюю неделю компания работала на угле, который поставил ей ДТЭК, но и этот уголь закончился. Ахметов поставлял уголь также для государственной "Центрэнерго", и продолжает это делать. На "Центрэнерго" угля нет вообще, а это Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, на которые завязаны густонаселенные регионы Украины.

Дальше ситуация выглядит непонятно. И это, еще раз отмечу, еще не началась зима.

Угля мало. Минэнерго подсчитало, что с октября 2021 года по март 2022 года Украине нужно 15,3 млн тонн угля. Собственного за это время мы добудем 9 млн тонн, большая часть будет добыта на шахтах ДТЭКа, к этим объемам добавим еще 4 млн тонн законтрактованного угля. В результате, Украине не хватает примерно 2-2,5 млн тонн, которые нужно докупить на внешних рынках.

Из-за отсутствия топлива не могут работать 22 блока ТЭС и ТЭЦ, еще 11 блоков выведены в аварийный ремонт.

В правительстве говорят, что при текущей ситуации ТЭС ДТЭК пройдут осенне-зимний период с минимальными запасами угля, а вот ситуация на "Центрэнерго" – остаётся критичной, компания может остановиться.

Поэтому в срочном порядке правительство собрало 1,5 млрд грн с других госкомпаний для закупки угля на "Центрэнерго". Часть денег была получена благодаря переуступке "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" очереди по платежу с балансирующего рынка. А также часть – это предоплата "Нафтогаза" за электроэнергию компании с поставкой на первый квартал 2022 года.

Деньги на уголь вроде бы появились, теперь дело за малым – найти топливо, законтрактовать и привезти в Украину. Пока что только ДТЭК закупил корабль угля из США. "Центрэнерго" пока не купил ничего.

В этой связи, появилась другая проблема – Китай, который из-за дефицита угля вышел на внешние рынки и предложил платить за тот же уголь дороже. На фоне дефицита объемов, действия Поднебесной возымели эффект. Цена топлива на ключевой бирже в Роттердаме превысила $240 за тонну (Рост за два месяца составил практически $100 на тонне).

Но Китай готов платить еще больше – уголь на китайских биржах подорожал до $300 за тонну.

Из-за агрессивных действий Китая, в сентябре Украина уже недополучила 70 тыс тонн угля по импорту.

Что с ценами на электроэнергию на фоне дефицита угля?

Они немного подросли. Это общемировой тренд. При этом электроэнергия в Украине остаётся значительно дешевле, чем в Европе.

На оптовом рынке электроэнергии Украины цены находятся в пределах 70-80 евро/МВт-ч (базовая нагрузка). С начала месяца рост составил примерно на 5 евро.

В Польше МВт-ч э/э стоит 80 евро, в Словакии – 84 евро, в Венгрии и Румынии – по 228 евро. (Цены немного снизились из-за теплой погоды несколько дней и сильного ветра, который раскрутил европейские ВЭС).

Почему Украина не накопила угля раньше?

Теоретически, своего угля нам должно было хватить, но для этого его нужно было запасти. Вопрос: почему этого не было сделано?

Чтобы достать уголь из-под земли, нужны деньги и время. Раньше каждой весной тепловые электростанции начинали формировать запасы угля на следующую зиму. Для этого они вынимали из оборота несколько миллиардов гривен и замораживали в запасах угля, который планировали сработать в будущем осенне-зимним периоде.

Но в этом году ТЭС не сформировали запасы. У них не было денег, поскольку весной-летом оптовая цена на электроэнергию упала ниже себестоимости производства электроэнергии "Энергоатомом". А у атомных станций самая дешевая в производстве электроэнергия. У остальных она намного дороже.

Цену обвалили манипуляции на рынке электроэнергии и "торговля воздухом". К тому же, энергорегулятор НКРЭКУ искусственно сдерживал цены, отказываясь поднимать предельные уровни цен на рынке. Тепловая генерация просила НКРЭКУ поднять предельные цены, предупреждала об ожидаемом дефиците, но чиновники регулятора игнорировали.

Поэтому ТЭС работали в убыток и не смогли накопить на складах уголь. Детальнее об этом я рассказывал здесь.

Схемы сравнительно недавно прикрыли. Правда, предельные цены на электроэнергию (price cap) НКРЭКУ подняла лишь в конце июля, когда цена на уголь уже превышала $120-140 за тонну. Пока накопили денег – котировки подпрыгнули еще.

Что будет, если Китай скупит весь уголь и нам не хватит?

Кроме дефицита 2 млн тонн угля, есть еще одна проблема. Теплоэлектроцентрали, которые вырабатывают электроэнергию вместе с теплом, в Украине переведены на газ. Из-за дорогого газа и его дефицита, ТЭЦ не будут производить электроэнергию этой зимой. А это примерно 4-7% электроэнергии. Их объемы также нужно чем-то заменить.

Поэтому не исключены перебои с поставками электроэнергии зимой.

Вероятнее всего,

чтобы закрыть дефицит электроэнергии,

который ожидается из-за нехватки угля,

который мы не запасли

из-за манипуляций с ценой электроэнергии весной-летом,

будет открыт импорт из Беларуси.

По моей информации, недавно делегация из "Энергоатома" отпаривалась в Беларусь договариваться о поставках электроэнергии в Украину. Все разговоры о том, что Лукашенко – диктатор, а Беларусь – почти страна-агрессор и пособник России, понятное дело, — отложены в долгий ящик на фоне реальной угрозы. Вот наступит весна – и снова заклеймим их позором.

До ноября в Украине действует запрет на коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси и России, поэтому поставки могут начаться со следующего месяца. Речь идет о поставках 900 МВт. Покупателем может стать "Энергоатом-Трейдинг", но я не исключаю появление и других компаний.

Список импортеров станет известным после конкурса "Укрэнерго" на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, предварительные результаты которого будут опубликованы 24 октября.

Ирония в том, что Украина практически разорвала отношение с Беларусью и пообещала Литве не закупать электроэнергию с новой белорусской АЭС, которую Лукашекно за деньги Кремля построил на границе с Литвой. С другой стороны, Литва покупает – значит, и нам можно. В крайнем случае, сошлемся на чрезвычайную ситуацию в энергетике", — написал он.