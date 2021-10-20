Привіт, віялові вимкнення світла? В Україні — в 4 рази менше вугілля, ніж потрібно

Українським ТЕС не вистачає вугілля — чи варто чекати проблем з електрикою в будинках

Ще влітку з’ясувалося, що для нормального проходження опалювального сезону 2021-2022 років Україні відчайдушно не вистачає вугілля. Щоб компенсувати нестачу, найбільший виробник електроенергії в Україні, компанія найбагатшого українця Ріната Ахметова «ДТЕК» розпочала закупівлю вугілля в Польщі й Казахстані. У серпні географія закупівель розширилася — був укладений договір про закупівлю енергетичного вугілля в США, причому разом з приватною компанією його закупило і державне ПАТ «Центренерго».

Скільки залишилося вугілля

В результаті закупівлі не особливо рятували ситуацію. Як повідомили «Телеграфу» в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, в середині вересня на складах знаходилося близько 1 мільйона тон вугілля, що становило половину від планових 2 мільйонів тон або третину, від загального обсягу в 3 мільйони тон, необхідних для опалювального сезону.

У тому, що ситуація кризова, зізнаються й представники влади, щоправда, поки тільки серед «своїх». Так, канал Ддревлянин в Твіттері виклав фото листування народного депутата України від партії «Слуга народу, голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса. У відповідь на СМС колеги, нардеп визнає, що на складах знаходиться в 4 рази менше вугілля ніж повинно бути за планом — 750 тисяч проти 3 мільйонів тон. У листуванні йдеться також про можливі варіанти виходу з ситуації, наприклад, про посилення моніторингу за закупівлями вугілля енергетичними компаніями, більша частина яких — приватні.

Андрій Герус обговорює, як вирішити проблему з нестачею вугілля

Аналогічну тактику вже явно прийняло «на озброєння» Міненерго України. Голова відомства Герман Галущенко відвідав запорізьку ТЕС, де і заявив, що відповідальність за дотримання затвердженого Міністерством енергетики графіка накопичення «чорного золота», несуть генерувальні компанії. Разом з тим міністр додав, що Міненерго в межах компетенції готове сприяти розв'язанню проблемних питань з постачанням вугілля.

Втім, ситуація від подібних заяв міністра явно не поліпшується. За даними НАК «Укренерго», з 11 по 18 жовтня запаси вугілля на складах скоротилися на 4,3% до 623,7 тис. тон з 666,6 тис. тон. Останні 10 днів середньодобові витрати вугілля в 62,4 тис. тон приблизно на 9900 тон вище середньодобового надходження палива — 52,5 тис. тон.

В цілому, як констатують в «Укренерго», фактичні запаси вугілля на складах в 4,3 раза менше запланованих.

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Вугілля дороге, імпорту з РФ і Білорусі не буде — що говорять енергетики?

Брак вугілля може вилитися в дефіцит електроенергії у квартирах і будинках українців, тим більше, що її споживання зростає.

Так, за даними «Укренерго», в жовтні споживання електроенергії склало 6,86 млрд кВт/год, що на 5,3% вище за прогнози. Але поки власного виробництва Україні цілком вистачає — імпорту немає вже з 21 вересня, правда й експорт доводиться скорочувати. З 11 по 18 жовтня на експорт пішло 31,7 млн кВт/год, що у 2,8 раза менше, ніж з 4 по 10 жовтня.

Основний виробник електроенергії на ТЕС — «ДТЕК-Енерго» Ріната Ахметова, заспокоює: за 9 місяців компанія відзвітувала про зростання вироблення електрики на 2 млрд кВт/год — до 17,7 млрд. Крім власного вуглевидобутку 12,3 млн тон в компанії відзвітували про імпорт вугілля. Наприклад, тільки з Польщею і США укладено контракти на постачання 565 тисяч тон.

Правда, з урахуванням високих світових цін на вугілля — понад 230 доларів за тону, масштабний імпорт може поставити питання про зростання тарифу на електроенергію, який з 1 жовтня був знижений до 1,44 грн за 1 кВт/год для тих, хто споживає в місяць не більше 250 кВт/годин.

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За даними «Укренерго», нарощується виробництво «зеленої» електроенергії — в жовтні її виробили на 36% більше ніж прогнозувалося.

Нарешті, голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котин заявив, що атомна енергетика готова забезпечити роботу мінімум 14 енергоблоків вітчизняних АЕС, щоб уникнути дефіциту електроенергії.

Очевидно, в Міненерго переконані, що впораються з нестачею вугілля для виробництва електроенергії й тому вирішили не робити «запасну подушку» у вигляді імпорту з РФ і Білорусі.

Тим часом в Києві прийняли рішення про зростання тарифів на опалення — деякі категорії споживачів тепер будуть платити за 1 Гкал майже 3000 гривень.