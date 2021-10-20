Привет, веерные отключения света? В Украине – в 4 раза меньше угля, чем нужно

Украинским ТЭС не хватает угля — стоил ли ждать проблем с электричеством в домах

Еще летом выяснилось, что для нормального прохождения отопительного сезона 2021-2022 Украине отчаянно не хватает угля. Чтобы компенсировать нехватку, крупнейший производитель электроэнергии в Украине, компания самого богатого украинца Рината Ахметова «ДТЭК» начала закупку угля в Польше и Казахстане. В августе география закупок расширилась – был заключен договор о закупке энергетического угля в США, причем вместе с частной компанией ее закупило и государственное ПАО «Центрэнерго».

Сколько осталось угля

В итоге закупки не особо спасали ситуацию. Как сообщили «Телеграфу» в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, в середине сентября на складах находилось около 1 миллиона тонн угля, что составляло половину от плановых 2 миллионов тонн или треть, от общего объема в 3 миллиона тонн, необходимых для отопительного сезона.

В том, что ситуация кризисная, признаются и представители власти, правда, пока только среди «своих». Так, канал ДревляниН в Твиттере выложил фото переписки народного депутата Украины от партии «Слуга народа, председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса. В ответ на СМС коллеги, нардеп признает, что на складах находится в 4 раза меньше угля чем должно быть по плану – 750 тысяч против 3 миллионов тонн. В переписке идет речь также о возможных вариантах выхода из ситуации, например, усилить мониторинг за закупками угля энергетическими компаниями, большая часть которых — частные.

Андрей Герус обсуждает, как решить проблему с нехваткой угля

Аналогичную тактику уже явно приняло «на вооружение» Минэнерго Украины. Глава ведомства Герман Галущенко посетил запорожскую ТЭС, где и заявил, что ответственность за соблюдение утвержденного Министерством энергетики графика накопления «черного золота», несут генерирующие компании. Вместе с тем министр добавил, что Минэнерго в пределах компетенции готово способствовать решению проблемных вопросов с поставками угля.

Впрочем, ситуация от подобных заявлений министра явно не улучшается. По данным НАК «Укрэнерго», с 11 по 18 октября запасы угля на складах сократились на 4,3% до 623,7 тыс. тонн с 666,6 тыс. тонн. Последние 10 дней среднесуточный расход угля в 62,4 тыс. тонн примерно на 9900 тонн выше среднесуточного поступления топлива – 52,5 тыс. тонн.

В целом, как констатируют в «Укрэнерго», фактические запасы угля на складах в 4,3 раза меньше запланированных.

Уголь дорогой, импорта из РФ и Беларуси не будет – что говорят энергетики?

Нехватка угля может вылиться в дефицит электроэнергии в квартирах и домах украинцев, тем более, что ее потребление растет.

Так, по данным «Укрэнерго», в октябре потребление электроэнергии составило 6,86 млрд кВт/ч, что на 5,3% выше прогнозов. Но пока собственного производства Украине вполне хватает – импорта нет уже с 21 сентября, правда и экспорт приходится сокращать. С 11 по 18 октября на экспорт ушло 31,7 млн кВт/ч, что в 2,8 раза меньше, чем с 4 по 10 октября.

Основной производитель электроэнергии на ТЭС – «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова, успокаивает: за 9 месяцев компания отчиталась о росте выработки электричества на 2 млрд кВт/ч - до 17,7 млрд. Помимо собственной угледобычи 12,3 млн тонн в компании отчитались об импорте угля, например, только с Польшей и США заключены контракты на поставку 565 тысяч тонн.

Правда, с учетом высоких мировых цен на уголь – более 230 долларов за тонну, масштабный импорт может поставить вопрос о росте тарифа на электроэнергию, который с 1 октября был снижен до 1,44 грн за 1 кВт/ч для тех, кто потребляет в месяц не более 250 кВт/часов.

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По данным «Укрэнерго», наращивается производство «зеленой» электроэнергии – в октябре ее произвели на 36% больше чем прогнозировалось.

Наконец, глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что атомная энергетика готова обеспечить работу минимум 14 энергоблоков отечественных АЭС, чтобы избежать дефицита электроэнергии.

Очевидно, в Минэнерго убеждены, что справятся с нехваткой угля для производства электроэнергии и потому решили не делать «запасную подушку» в виде импорта из РФ и Беларуси.

Тем временем в Киеве приняли решение о росте тарифов на отопление – некоторые категории потребителей теперь будут платить за 1 Гкал почти 3000 гривен.