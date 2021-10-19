Киевлянам придется платить больше за тепло: кого коснется подорожание тарифа

Власти Киева обязали потребителей платить больше за тепло

Рекордное подорожание природного газа в Европе делает актуальным вопрос роста тарифов на отопление в городах Украины. Еще летом была вероятность их роста до 80%%, а осенью прогнозы снизились до 50%.

Несмотря на некоторое снижение цен на голубое топливо с почти 2000 долларов за тысячу кубов в первую неделю октября до 1300 долларов 18 октября, стоимость газа оставляет мало шансов на то, чтобы избежать подорожания тарифов.

Президент обещает — роста не будет

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября пообещал, что роста тарифов на газ и тепло удастся избежать благодаря Меморандуму, подписанному между правительством Украины, «Нафтогазом Украины» и ассоциацией городов. Документ обещал продажу газа для производства тепла населению по фиксированной цене в 7,4 грн за кубометр. А недавно глава государства подчеркнул, что в Украине сегодня достаточно газа, чтобы обеспечить потребителей по стабильной цене.

Однако не прошло и двух недель, как местные власти начали заявлять о росте тарифов на отопление из-за отсутствия реальной поддержки со стороны центральной власти.

«Сдавшаяся» столица

И вот 13 октября «сдался» Киев, приняв Распоряжение №2145, которым мэрия подняла тариф для бюджетных и религиозных учреждений и «других потребителей». Под последними, судя по всему, понимается бизнес.

В зависимости от условий подключения и категории потребителей за 1 Гкал тепла придется отдавать от 2398 до 2876 гривен.

От 2398 гривен за 1 Гкал

До 2876 гривен

Как гласит Распоряжение, новые тарифы начинают действовать с момента публикации документа и до 30 сентября 2022 года.

Подорожание отопления для бизнеса неминуемо отразится на стоимости товаров и услуг, которые, по мнению экспертов, подорожают практически по всем позициям.