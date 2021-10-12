Тарифы на коммуналку растут, несмотря на обещания Зеленского: как Украина входит в отопительный сезон

Рост тарифов для населения, жалобы мэров на центральную власть, а отопительный сезон еще даже не стартовал

Из-за растущих с лета цен на газ, достигших 8 октября исторического максимума в 1950 долларов за тысячу кубометров, прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов в Украине оказалось под большим вопросом.

Хотя уже 11 октября цена на природный газ снизилась до 1000 долларов, это все равно куда дороже цен, которые рассчитывались при утверждении действующих тарифов на природный газ и отопление для украинцев. Так, цена природного газа за 1 кубометр в Украине сейчас колеблется от 7,8 до 31 гривны в зависимости от поставщика и тарифа.

Государство успокаивает

Еще 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря подписанному между НАК «Нафтогазом» и местными властями Меморандуму, природный газ для выработки тепла населению будет продаваться по 7,42 грн за кубометр, то есть роста тарифов на отопление не будет. Правда это обещание не распространялось на бизнес и бюджетные учреждения, тарифы для которых в столице хотели поднять на 80%.

Однако эксперты не сильно верят в действенность Меморандума от власти. Так глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил СМИ, что «такой юридической формы документа нет, то есть Меморандум не несет никакой юридической силы».

Эксперт пояснил, что стоимость газа, который будет использоваться для нужд населения, установили на уровне 7,42 грн, а для бюджетной сферы и бизнеса – 16 грн. По мнению Попенко теплокомунэнерго просто физически не могут функционировать при такой цене и потому и стоит вопрос компенсаций.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на эти цели Кабмин направит 4% от поступлений по налогу на доходы физических лиц, или не менее 11 миллиардов гривен.

Мэры не верят в Меморандум и повышают цены

Однако на местах похоже не слишком верят в то, что центральная власть исполнит обещание.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook сообщил что в городе ЧП – в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и социальной защиты нет газа.

«То есть, у нас опять проблемы с вхождением в отопительный период… Даже подписав Меморандум на государственном уровне, закрепив цены на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в законе и в соответствии с документами, соглашениями», — сетует градоначальник.

Марцинкив пишет, что бюджет города был рассчитан на цену газа в 7 гривен, а в реальности он стоит 30 гривен, что требует от города порядка 7,5 млн грн дополнительно на оплату отопления только для школ и учреждений здравоохранения. И это не считая учреждений соцзащиты, культуры и прочих.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, Украине следует «молиться» на теплую зиму и, вероятно, отправлять бюджетные учреждения на зимние каникулы чтобы сэкономить на оплате.

При этом мэр города Бердянск Запорожской области Валерий Баранов заявил, что вынужден поднять в городе тариф на тепло для населения на 32% до 2409 гривен за 1 Гкал, и на 79% для бюджетной сферы, что обойдется городскому бюджету в десятки миллионов гривен.

«Есть заявление премьер-министра о том, что у местных властей отсутствуют какие-то аргументы для повышения тарифа на тепло. Но мы понимаем, что это политические заявления и очень надеемся, что с ними будут производиться на самом деле реальные действия. Мы не можем вступать в отопительный сезон, не имея экономически обоснованный тариф. Очень надеемся, что вслед за меморандумом будут приняты качественные правительственные действия и меры. Если получим компенсации, то мы, конечно, пересмотрим этот тариф. А пока ситуация вот такая», – высказался мэр.

Единственным светлым пятном на фоне ситуации с отоплением можно назвать принятие законопроекта №6052, которым планируется выделить дополнительно 12 миллиардов гривен на финансирование субсидий до конца 2021 года.

Как утверждают эксперты, рост цен на газ грозит украинцам не только новыми тарифами на отопление, но и повышением цен практически на все товары и услуги.