Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон

Зростання тарифів для населення, скарги мерів на центральну владу, а опалювальний сезон ще навіть не стартував

Через зростаючі з літа ціни на газ, які досягли 8 жовтня історичного максимуму в 1950 доларів США за тисячу кубометрів, проходження опалювального сезону 2021-2022 років в Україні опинилося під великим питанням.

Хоча вже 11 жовтня ціна на природний газ знизилася до 1000 доларів, це все одно куди дорожче цін, які розраховувалися при затвердженні діючих тарифів на природний газ та опалення для українців. Так, ціна природного газу за 1 кубометр в Україні зараз коливається від 7,8 до 31 гривні в залежності від постачальника і тарифу.

Держава заспокоює

Ще 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки підписанню між НАК «Нафтогаз» і місцевою владою Меморандуму, природний газ для вироблення тепла населенню буде продаватися по 7,42 грн за кубометр, тобто зростання тарифів на опалення не буде. Правда ця обіцянка не поширювалося на бізнес і бюджетні установи, тарифи для яких в столиці хотіли підняти на 80%.

Однак експерти не сильно вірять в дієвість Меморандуму від влади. Так, глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив ЗМІ, що «такої юридичної форми документа немає, тож Меморандум не несе ніякої юридичної сили».

Експерт пояснив, що вартість газу, який буде використовуватися для потреб населення, встановили на рівні 7,42 грн, а для бюджетної сфери і бізнесу — 16 грн. На думку Попенко, теплокомуненерго просто фізично не можуть функціонувати при такій ціні і тому і стоїть питання компенсацій.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на ці цілі Кабмін направить 4% від надходжень з податку на доходи фізичних осіб, або не менше 11 мільярдів гривень.

Мери не вірять в Меморандум і підвищують ціни

Однак на місцях схоже не надто вірять в те, що центральна влада виконає обіцянку.

Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook повідомив що в місті НС — в школах, дитячих садах, установах охорони здоров’я та соціального захисту немає газу.

«Тобто, у нас знову проблеми із входженням в опалювальний період ... Навіть підписавши Меморандум на державному рівні, закріпивши ціни на газ для бюджетних установ. Адже все має бути у відповідності із законом і відповідно до документів та угод», — нарікає градоначальник.

Марцінків пише, що бюджет міста був розрахований на ціну газу в 7 гривень, а в реальності він коштує 30 гривень, що вимагає від міста близько 7,5 млн грн додатково на оплату опалення тільки для шкіл і закладів охорони здоров’я. І це не рахуючи установ соцзахисту, культури та інших.

На думку економічного експерта Олексія Куща, Україні слід «молитися» на теплу зиму і, ймовірно, відправляти бюджетні установи на зимові канікули щоб заощадити на оплаті.

При цьому мер міста Бердянськ Запорізької області Валерій Баранов заявив, що змушений підняти в місті тариф на тепло для населення на 32% до 2409 гривень за 1 Гкал, і на 79% для бюджетної сфери, що обійдеться міському бюджету в десятки мільйонів гривень.

«Є заява прем’єр-міністра про те, що у місцевої влади відсутні якісь аргументи для підвищення тарифу на тепло. Але ми розуміємо, що це політичні заяви і дуже сподіваємося, що за ними будуть проводитися насправді реальні дії. Ми не можемо вступати в опалювальний сезон, не маючи економічно обгрунтований тариф. Дуже сподіваємося, що слідом за меморандумом будуть прийняті якісні урядові дії і заходи. Якщо отримаємо компенсації, то ми, звичайно, переглянемо цей тариф. А поки ситуація ось така», — висловився мер.

Єдиною світлою плямою на тлі ситуації з опаленням можна назвати прийняття законопроекту №6052, яким планується виділити додатково 12 мільярдів гривень на фінансування субсидій до кінця 2021 року.

Як стверджують експерти, зростання цін на газ загрожує українцям не лише новими тарифами на опалення, але і підвищенням цін практично на всі товари і послуги.