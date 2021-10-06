У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине

Эксперт по вопросам газовой промышленности разъяснил подводные камни роста цен на газ

В среду, 6 октября, цена на газ на европейском фьючерсном рынке побила исторический максимум и достигла 1600 долларов за тысячу кубов. Сравнительно с предыдущим днем рост составил 15%. В пересчете на украинскую валюту тысяча кубометров газа в Европе стоит 42 280 гривен.

Что происходит с ценами на газ и стоит ли винить во всём "Газпром"? Своим видением ситуации с "Телеграфом" поделился гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

– Почему цены на газ в Европе будто с цепи сорвались?

– Моя позиция близка к заключению Международного энергетического агентства по поводу высоких цен. Всё происходящее с газом в последнее время – это, прежде всего, спекулятивная игра. Газовый рынок по стечению целого ряда факторов оказался таким же, как нефтяной. Где спекулируют все, кому не лень. И такое повышение цен, которое имеет под собой определенные объективные факторы, раздувается спекулятивными играми.

– Если говорить об объективных факторах для роста цен – каковы они?

– Первый. Пандемия замедлила разработку и ввод в действие новых мощностей по добыче газа, а также по его сжижению (LNG). А когда пандемия начала отступать, возобновился экономический рост во всем мире. Причем этот рост опережает возможности по добыче и по сжижению. Вот этот разрыв и вызвал определенные возможности, связанные с так называемым ценовым ралли.

Следующий момент, тоже достаточно важный. Оказалось, что цены летом и зимой не так отличаются. Для трейдера стало не так интересно хранить газ. Закачивать летом и продавать зимой. Было соответствующее исследование по Европе, согласно которому закупать газ летом и продавать зимой выгодно лишь, если разница между ценами летом и зимой не менее, чем 20 долларов на 1 тысяче кубов. Если разница меньше – смысла нет. Не все спрогнозировали, что газа не будет. Решили: "ладно, зимой докупим, потому что цены одни и те же. Чего нам еще платить за хранение?"

Еще один объективный фактор — премиальные цены в Азии. Китайская экономика растет достаточно быстрыми темпами. Плюс, начинается у них программа ухода от угольных станций. Потребность в газе растет, цена – выше, чем предлагают в Европе. А потому значительная часть сжиженного газа, который теоретически мог прийти в Европу, пошел в Азию. В Китай, в Южную Корею, в Японию. Все объемы газа были оттянуты туда.

И всё же говорить о том, что катастрофически низок уровень запасов в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Европы, я бы не стал. Там около 73-74%. Такое уже бывало. Но игра на этом, раздувание страхов, тоже сыграло свою роль.

– Есть мнение, что во всём виноват "Газпром". Мол, это его игры на искусственное уменьшение транзита так взвинтили цены на газ. Согласны с этим?

– Говорить, что во всем виноват Газпром – неправильно. Он просто воспользовался сложившейся ситуацией, объективными спекулятивными факторами, попутно решая ряд вопросов. Начиная от "Северного потока-2" и заканчивая сохранением высоких цен при меньших затратах на транспорт. Причем не везде так. Например, Украине они платят за транзит, независимо от того, сколько качаем (в 2021-2024 годах в украинском газотранспортном коридоре действует обязательная "бронь" для Газпрома по принципу "качай или плати": 40 млрд куб. м в год – прим. ред.). Но определенная экономия в транспортных затратах у них есть. При этом Газпром выполняет все свои контракты.

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– Каков прогноз? Опустятся ли цены на газ, которые с весны взлетели в четыре раза?

– Вряд ли мировые цены на газ упадут до прежних позиций. Да, спекулятивная подушка существенно уменьшится. Всё время подогревать спекулятивный спрос на газ не получится. Тем более, что в основном спекуляции происходят на фьючерсах, которые далеко не всегда реализовываются в физические контракты. Но, подчеркиваю, к старым ценам уже отката не будет. Весной 2021 года Мировой банк опубликовал прогноз цен на газ до 2030 года. Согласно ему, мы будем видеть в течение ближайших лет постоянный рост цен на газ, правда, незначительными темпами.

– Что в этой ситуации делать Украине?

– Я думаю, что нам придется возвращаться к ПСО ("публичные обязательства по обслуживанию", суть которых в том, что игроков рынка обязывают брать на себя расходы по возмещению разницы между социальным тарифом и рыночным – прим. ред.). Де-факто оно уже у нас – искусственное ограничение цены на энергоносители. Так было, когда "Нафтогаз" обязали зафиксировать цену на газ для домохозяйств вплоть до конца апреля 2022 года на уровне 7,96 гривен за кубический метр. Только мы не называем это ПСО. А если бы назвали – там есть такая процедура в законе: кто продает газ по такой "социальной" цене, могут требовать компенсацию из госбюджета.

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Как сообщал "Телеграф", в Украине заявили, что также столкнулись с газовым кризисом, однако обещают пройти зиму без существенного роста тарифов.