Тарифы на электричество снизят: сколько будем платить за свет с октября

1 октября в Украине подешевеет электроэнергия, но лишь для тех, кто будет потреблять в месяц не более 250 КВт/ч

С приближением холодов и обещаниями чиновников пересмотреть тарифы на электроэнергию украинцы все чаще задаются вопросом: так сколько же придется платить за свет во время грядущего отопительного сезона. Ведь Украина накануне зимы оказалась в ситуации, при которой денег на закупку угля нет. Но несмотря на это, в Кабмине обещают снизить цену на электроэнергию.

Так, по информации "Телеграфа", который разобрался в ситуации, невзирая на моменты с отопительным сезоном, свет в Украине действительно подешевеет. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения будут снижены с 1,68 до 1,44 грн за 1 КВт/ч, но лишь для тех, кто потребляет в месяц не более 250 КВт/ч.

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По оценкам правительства, меньше будут платить за свет около 80% украинцев. Планируется, что тариф оставят неизменным, как минимум, до 30 апреля 2022 года.

Такой бонус для населения станет возможным за счет того, что Минэнерго будет экономить на ремонтах. Но это объяснение насторожило экспертов, которые сочли шаг странным и надеются, что такое решение — временное.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев в предстоящем отопительном сезоне ожидают изменения тарифов на газ и отопление, которые значительно подорожают.