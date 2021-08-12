Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона

В начале июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обвинила компанию самого богатого украинца Рината Ахметова "ДТЭК" в манипуляциях на рынке электроэнергии, вызвавших падение цен на нее. Но это оказалось лишь видимой частью айсберга – системная проблема в отрасли страны накапливалась годами и теперь может дать о себе во время очередного отопительного сезона.

В чем заключается проблема в отрасли и как это повлияет на будущий тариф для населения, разбирался "Телеграф".

Лето скандалов и долгов

С начала лета украинскую энергетику регулярно лихорадит – то возможным ростом тарифа на электроэнергию для населения (причем рост прогнозировался для некоторых регионов более чем вдвое с нынешних 1,68 грн за 1 кВт/час до 2,6-4 грн), то разборками из-за цены на электроэнергию. Так в июле НКРЭКУ обвинила "ДТЭК" Рината Ахметова в искусственном снижении цен на электроэнергию на рынке.

Уже 6 июля ПАО "Донбассэнерго", в состав которого входят две ТЭС, заявило, что работает себе в убыток, а затем допустило возможность санации на предприятии.

Сама "ДТЭК-Энерго" сперва вывела в ремонт ряд энергоблоков собственных ТЭС, а затем заявила о необоснованно низких ценах на электроэнергию, что привело к убыткам с начала года по всем ТЭС Украины в 5 миллиардов гривен.

При этом украинские ТЭС задолжали поставщиками 14 млрд грн, а ГП НЭК "Укрэнерго" было должно тепловой электрогенерации за электроэнергию 11,5 млрд грн.

Впрочем, рядовым украинцам куда важнее проблемы "НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго", которые продают свою электроэнергию по спецобязательствам (ПСО) что и делает для украинцев доступный тариф в 1,68 грн за 1кВт/час:

- ПАО "Укргидроэнерго" государство задолжало 2,5 млрд грн, а текущие расчеты ведет с задержкой в 8-9 месяцев;

- "Энергоатом", несмотря на чистую прибыль, за первое полугодие ждет от государства возврата долга в 20,1 млрд грн.

Проблемы не только с ценой, но и с сырьем

Следует сказать, что неблагоприятная для украинской энергетики ситуация сложилась не только внутри страны, но и на внешних рынках. Речь идет о рекордных ценах на природный газ, которые в 2021 году бьют один исторический максимум цены за другим, и стоимость 1000 кубометров газа на бирже ICE Futures превысила 540 долларов США. То есть, производство электроэнергии из "голубого топлива" в текущем году может оказаться супердорогим.

Впрочем, основным источником топлива для всех ТЭС является уголь, который добывается в Украине в куда больших объемах чем газ и потому доступнее. Однако теория в украинских условиях далеко не всегда подтверждается на практике.

Уже в конце июля в Министерстве энергетики Украины забили тревогу из-за недостаточных запасов угля на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей – не хватало чуть более 200 тысяч тонн в запланированных 1,117 млн тонн.

Казалось бы, внутренняя конъюнктура для покупки украинского угля весьма благоприятна – цена 1 тонны "черного золота" с государственных шахт, установленная Минэнерего, составляет 1650 грн, что кажется фактически "даром" в сравнении со $160 за тонну (примерно 4300 грн) на мировых биржах. Однако проблема в том, что электрогенерирующие компании не могут себе позволить покупку угля даже по минимальным госценам, ведь из 14 млрд грн общей задолженности ТЭС перед поставщиками, 12,4 млрд составляют долги перед поставщиками угля. Проще говоря, теплоэлектростанции Украины попросту не могут покупать уголь из-за отсутствия средств и долгов перед угольщиками.

Если предприятию не хватает денег, наиболее логичным выходом является увеличение цены на свою продукцию, то есть электроэнергию.

Промышленности цену подняли, населению – понизят?

Цена на электроэнергию в условиях Украины всегда оставалась не столько экономическим, сколько политическим вопросом – и население, и олигархи всегда стремились иметь низкий тариф за электроэнергию.

Последний раз тариф на электроэнергию населению поднимали 28 декабря 2020 года, установив его в 1,68 грн за 1 кВт/ч и это повышение сильно ударило бы по рейтингам власти и президента лично, тем более что популярность последнего ощутимо падает.

Тогда 30 июля НКРЭКУ позволила производителям электроэнергии продавать ее по цене от 2000 до 4000 гривен за 1МВт/ч в зависимости от времени суток, тем самым подняв ее цену для промышленности для компенсации убытков электрогенерации.

Что касается населения, то уже 28 июля президент Владимир Зеленский поспешил успокоить украинцев, заявив, что тариф на электроэнергию для них расти не будет, а он желал бы даже его снижения, а в тот же день Кабмин продлил действие спецобязательств на рынке до 1 сентября.

5 августа РБК-Украина сообщило о проекте Постановления Минэнерго, которым предлагалось снизить тариф для населения

Временная мера или абсолютно непонятная – как долго будут "играть" с низкими тарифами для населения?

По мнению экспертов, предложение Минэнерго экономить на ремонтах ради низкого тарифа для населения выглядит достаточно странно и в лучшем случае является временной мерой.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, подобная экономия на ремонтах для облэнерго в год составит порядка 6 млрд грн и "это вряд ли как-то скажется на капитальных ремонтах". Однако "это все равно временная схема, и в следующем году ее будут вынуждены поднимать до 2,3-2,4 грн".

По мнению директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, данное предложение Минэнерго выглядит как минимум странно и тяжело объясняется с точки зрения роста эффективности энергосектора.

"Энергосети в стране в ужасном состоянии и Минэнерго аргументирует свое предложение тем, что "средства на ремонты все равно не используются". Так почему тот же НКРЭКУ не может наладить систему контроля за эффективностью расходования средств на ремонты энергосетей? Вместо этого давайте оставим облэнерго без ремонтов", – удивляется эксперт.

По мнению собеседника "Телеграфа", подобное решение даже в случае его принятия не решит глобальных проблем отрасли, равно как и повышение цены на электроэнергию, принятое НКРЭКУ 30 июля и, в перспективе, все равно приведет к росту тарифа для населения.

Весьма нелогичным назвал предложение Минэнерго директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"С принятием в 2017 году закона и открытием с 1 июля 2019 года рынка электроэнергии подразумевалось формирование единых, понятных и прозрачных правил игры. На деле же с введением спецобязательств "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" оказались обязанными продавать свою продукцию не то что за бесценок, а иногда просто приплачивая за нее. Добавьте к этому перекрестное субсидирование, наличие на рынке кучи фирм-спекулянтов, которые только перепродают чужую электроэнергию и вот итог – участники рынка должны друг другу более 60 миллиардов гривен", – поясняет главную проблему энергетической отрасли Украины эксперт.

По мнению Рябцева, принятие сниженного тарифа на электроэнергию для населения не обеспеченное никакими экономическим обоснованием, да еще и за счет средств на ремонты энергосетей, негативно скажется на судьбе как предприятий, так и отрасли в целом.

"Дальнейшие наложения спецобязательств на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будет продолжать лишать их оборотных средств не только на развитие, но даже просто на обеспечение безопасности предприятий и сделают их менее конкурентоспособными. Чиновники много говорят о синхронизации украинской и европейской энергосетей, но как это можно сделать, имея сеть, которой отказывают в ремонтах ради низкого тарифа для населения?", – резюмирует собеседник "Телеграфа".

Впрочем, уже 6 августа Минэнерго открестилось от заявлений СМИ о планах снизить тариф за счет ремонта энергосетей.

Низкий тариф – награда за экономию

Несмотря на сомнения экспертов, в частности, мнение бывшего министра энергетики Ольги Богуславец, заявившей, что снижении тарифа приведет к росту цен на товары и услуги, 11 августа Кабмин все же снизил тарифы на электроэнергию для населения.

Так, в ходе очередного заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для населения будут снижены с 1,68 до 1,44 грн за 1 КВт/ч, но только для тех, кто потребляет в месяц не более 250 КВт/ч.

"Для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт в месяц, цена остается без изменений – то есть 1 гривна 68 копеек", – привела пресс-служба КМУ слова главы правительства.