За миллиарды МВФ придется все же заплатить: на каких условиях Украина получит деньги

"Подарком" ко Дню независимости Украины назвали у президента выделение нашей стране 2,7 миллиарда долларов, а советник главы государства Олег Устенко даже рассказал, куда планируется направить эти неожиданные средства. Между тем, как выяснил "Телеграф", все-таки кое-что за такой "подарок" от МВФ Украине придется заплатить, правда, это уже будет зависеть от позиции нашей страны.

Так, по словам Олега Устенко, часть от полученных 2,7 млрд долл., вероятно, "заведут в золотовалютные резервы НБУ", чтобы тем самым создать дополнительную "подушку безопасности" для Украины. Другую часть от полученных средств, скорее всего, направят на стимулирование экономического развития Украины в "среднем и долгосрочном промежутке времени".

Как гласит ответ на запрос, отправленный "Телеграфом" в Национальный банк Украины, "если Украина использует эти средства, например, для выплат по долговым обязательствам в иностранной валюте или на финансирование дефицита государственного бюджета, она будет платить проценты за использованную сумму СДР по плавающей ставке". Как пояснили в НБУ, стоимость их использования очень низкая и со второго квартала 2020 года колебалась в диапазоне 0,05% -0,1% годовых.

Иначе говоря, если из 2,7 млрд долл. Украина, скажем, решит 1 миллиард перевести в госбюджет для финансирования каких-то расходов, за это придется отдать МВФ 0,05-0,1% от этой суммы, или от 5 до 10 миллионов долларов.

В то же время, если все 2,7 млрд долл. Украина решит сохранить в виде золотовалютного резерва, никаких процентов платить МВФ не придется, но и потратить эти средства будет нельзя.

"Есть два типа поддержки МВФ стран-участниц: кредитная поддержка и поддержка в виде квоты. У Украины квота сейчас 0,42% и в текущий момент это 2,012 млн СПЗ (специальных прав заимствования, своеобразная "валюта" МВФ эквивалентная примерно 1,4 долл. США – прим. авт.) или в долларах примерно 2.8 млрд. МВФ проводит фактически мировую эмиссию на 650 млрд СПЗ (примерно 1 трлн баксов) и участникам достается их доля согласно квоте. Украине достанется около 2.7 млрд долларов по квоте. При этом процент квоты не изменится и останется 0,42%. Но если ранее это составляло 2012 млн СПЗ, то теперь будет составлять 3,912 млн СПЗ, насколько я понял. Фактически квота – это низкопроцентный кредит, стоимость которого 0,05-0,1% в год. МВФ нам дает такой кредит и срока погашения по нему просто нет. А есть другой тип поддержки от МВФ – это базовая кредитная поддержка под условия и проценты, которые составляют 2-3% годовых. Такую мы, например, получили в 2020-м году Кабмину", – пояснил механизм сотрудничества Украины и МВФ экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин на своей странице в Facebook.