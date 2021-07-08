Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука
Россия раздает свои паспорта жителям оккупированной части Донбасса не только под выборы - Тука
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой

Аналитик рассказал, почему власти Украины не спешат с получением транша МВФ

Аналитик рассказал, почему власти Украины не спешат с получением транша МВФ
07:51 Сегодня Телеграф

В среду, 6 июля, стало известно, что переговоры о получении транша в 0,7 млрд долларов США от Международного валютного фонда (МВФ) всё еще ведутся в Вашингтоне украинской делегацией и министром финансов Сергеем Марченко. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Перспективы получения транша МВФ Украиной оценил для "Телеграфа" аналитик Alpari Максим Пархоменко.

"До конца этого месяца Верховная Рада обещала принять законы, необходимые для нового транша от МВФ. Поэтому пока рано говорить о выполнении условий по траншу, - считает аналитик. - Само отсутствие спешки продиктовано возможностью Минфина наполнять бюджет. Происходит это за счет роста инфляции и повышения доходов выше запланированных. Это и позволяет пока не привлекать новый транш от МВФ".

По мнению Пархоменко, Украина сможет справиться и без транша, но его получение позволило бы ускорить нашу экономику.

Он также отмечает, что президент США прямо не влияет на принятие программы от МВФ, потому рассчитывать на то, что о выделении транша удастся договориться во время визита главы Украинского государства в Вашингтон (предположительно в конце июля – начале августа) вряд ли стоит.

"Более вероятно принятие новой программы со стороны МВФ, но не выделение транша", - резюмирует Пархоменко.

Ранее "Телеграф" рассказал, что теперь будет с траншем и грозит ли нам дефолт после того, как из Украины отозвали старшего экономиста МВФ.

В Банке Америки (BofA) допустили, что Украина может отказаться от работы с МВФ во время предвыборного цикла 2023-2024 годов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

Все по теме:

Украина, МВФ, Прогноз, Транш, Максим Пархоменко, Alpari.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
02 Дипломатический конфликт Эстонии и РФ набирает обороты: Таллин нанес ответный "удар"
03 Киевское "Динамо" на сборах совершило камбэк в игре против швейцарцев (видео)
04 Порт Дубаи сотряс сильнейший взрыв, пламя было видно со всего города (видео)
05 В Яремче пьяный полицейский устроил ДТП и погубил мотоциклистку (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
Лукашенко всегда был готов убивать: известный оппозиционер дал неутешительный прогноз о будущем Беларуси
Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
Руку собирали по крупинкам: показали фото травм подстреленного в Киеве полицейского (18+)
Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе
Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе
Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля
Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь