Аналитик рассказал, почему власти Украины не спешат с получением транша МВФ

В среду, 6 июля, стало известно, что переговоры о получении транша в 0,7 млрд долларов США от Международного валютного фонда (МВФ) всё еще ведутся в Вашингтоне украинской делегацией и министром финансов Сергеем Марченко. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Перспективы получения транша МВФ Украиной оценил для "Телеграфа" аналитик Alpari Максим Пархоменко.

"До конца этого месяца Верховная Рада обещала принять законы, необходимые для нового транша от МВФ. Поэтому пока рано говорить о выполнении условий по траншу, - считает аналитик. - Само отсутствие спешки продиктовано возможностью Минфина наполнять бюджет. Происходит это за счет роста инфляции и повышения доходов выше запланированных. Это и позволяет пока не привлекать новый транш от МВФ".

По мнению Пархоменко, Украина сможет справиться и без транша, но его получение позволило бы ускорить нашу экономику.

Он также отмечает, что президент США прямо не влияет на принятие программы от МВФ, потому рассчитывать на то, что о выделении транша удастся договориться во время визита главы Украинского государства в Вашингтон (предположительно в конце июля – начале августа) вряд ли стоит.

"Более вероятно принятие новой программы со стороны МВФ, но не выделение транша", - резюмирует Пархоменко.

Ранее "Телеграф" рассказал, что теперь будет с траншем и грозит ли нам дефолт после того, как из Украины отозвали старшего экономиста МВФ.

В Банке Америки (BofA) допустили, что Украина может отказаться от работы с МВФ во время предвыборного цикла 2023-2024 годов.