Подводные камни транша на $2,7 млрд - чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит

Во вторник, 3 августа, пресс-служба Офиса президента сообщила, что Международный валютный фонд (МВФ) 23 августа предоставит Украине транш более чем 2,7 млрд долларов США. Якобы "бесплатно и без дополнительных условий". Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Решение МВФ и его возможную политическую подоплеку прокомментировал "Телеграфу" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"На прошлой неделе Зеленский разговаривал с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И возможно, отчасти тот беспрецедентный транш, который нам собираются выделить 23 августа – 2,7 млрд долларов – стал результатом этих переговоров. Могли ли нам выделить больше? Не могли. Сумма пропорциональна той квоте, которая есть у Украины в Фонде. Последнее увеличение квоты состоялось аж в 2016 году – до 2,79 миллиарда долларов. То есть, мы получили свою полную квоту", – поясняет Борис Тизенгаузен.

По его словам, за всю историю МВФ это – самое крупное распределение, по другим странам в том числе. Общая сумма средств, выделяемых на поддержку мировой экономики, составила 650 млрд долл.

"Транш направлен на ликвидацию экономических последствий пандемии, чтобы стабилизировать экономики стран, которые сильнее всего пострадали. Те станы, которые были в пакете, тоже получили серьезные транши", – отмечает эксперт.

По его словам, сейчас запускаются конспирологические теории, что подобный транш для Украины – чуть ли не подкуп за ситуацию с "Северным потоком-2", окончание строительства которого обретает всё более реалистичные черты. Особенно после американо-немецкой сделки, названной меморандумом.

"Но транш и СП-2 никак не связаны, – уверен Борис Тизенгаузен. – Потому что обсуждение возможности транша начались в апреле 2021 года – задолго до того как США и Германия договорились о завершении строительства "Северного потока-2". К тому же, МВФ не является заинтересованной стороной от запуска СП-2. Фонд никак не вовлечен в данный процесс".

По мнению Бориса Тизенгаузена, скорее такой крупный транш – доказательство того, что Украина продолжает быть интересна МВФ.

"Можно отмести в сторону домыслы, что если в Украине какие-то кадровые назначения покажутся МВФ "неправильными", это повлияет на выделения транша, – считает эксперт. – Судя по интерпретации нашей стороны, мы получили транш без дополнительных условий. То есть, действительно можем использовать эти деньги на ликвидацию экономических последствий пандемии и стабилизацию нашей экономики. Интересно будет посмотреть, как Минфин распорядится данными средствами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина все еще надеется на транш МВФ в размере 0,7 млрд долларов США в 2021 году.