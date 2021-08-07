Советник Зеленского рассказал, на что потратят "подарок" МВФ в размере 2,7 млрд долларов

Украина ко Дню Независимости получит транш от Международного валютного фонда в размере 2,7 млрд долларов, часть которого планируют отправить в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать "подушку безопасности" для страны.

Об этом в пятницу, 6 августа, в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, дискуссия относительно использования этих средств еще продолжается, однако вполне вероятно, что часть от 2,7 млрд долларов заведут в золотовалютные резервы НБУ.

Устенко отметил, что это необходимо для создания дополнительной подушки безопасности для Украины.

"Часть - будет использована в этом году, но значительная их часть будет использована в следующем году", - добавил советник президента.

Кроме того, власть часть средств МВФ направит на стимулирование экономического развития Украины в "среднем и долгосрочном промежутке времени". Устенко отметил, что средства будут направляться на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, или стимулированием отечественных производителей.

Стоит отметить, что МВФ в целом выделит 650 млрд долларов специальных средств заимствования странам-членам. Из них Украина получит 2,7 млрд долларов уже 23 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина все еще надеется на транш МВФ в размере 0,7 млрд долларов США в 2021 году.