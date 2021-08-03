"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ

Международный валютный фонд 23 августа предоставит Украине транш более чем 2,7 млрд долларов США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что пойдут эти средства.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что транш Украина получит "бесплатно и без дополнительных условий".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии коронавируса.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - заявил Зеленский.

Также Зеленский добавил, что Украина продолжает выполнение реформ и структурных маяков для получения нового транша от МВФ в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - напомнил Зеленский.

Стоит отметить, что 18-месячная программа stand-by для Украины предполагается на сумму около $ 5 млрд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина все еще надеется на транш МВФ в размере 0,7 млрд долларов США в 2021 году.