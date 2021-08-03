Скачать
Вторник, 03.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Да хоть перепишите историю": Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины (видео)
"Да хоть перепишите историю": Зеленский дал интервью на русском телеканалу для неподконтрольных территорий Украины (видео)
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ
"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ
На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)
На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)

"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ

"Бесплатно и без всяких условий": Украина ко Дню Независимости получит 2,7 млрд долларов от МВФ
11:31 Сегодня Телеграф

Международный валютный фонд 23 августа предоставит Украине транш более чем 2,7 млрд долларов США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что пойдут эти средства.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что транш Украина получит "бесплатно и без дополнительных условий".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти деньги пойдут на преодоление последствий пандемии коронавируса.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - заявил Зеленский.

Также Зеленский добавил, что Украина продолжает выполнение реформ и структурных маяков для получения нового транша от МВФ в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - напомнил Зеленский.

Стоит отметить, что 18-месячная программа stand-by для Украины предполагается на сумму около $ 5 млрд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина все еще надеется на транш МВФ в размере 0,7 млрд долларов США в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 513

Все по теме:

Международный валютный фонд, Владимир Зеленский, Новый транш МВФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
02 Анкара не может оставить это безнаказанным: что будет Турции после признания "Детей огня" в поджогах
03 СБУ разоблачила группировку Кивы, нардеп ответил угрозами "б**дям в погонах" (фото, видео)
04 Германия не будет перекрывать "Северный поток-2", что бы там не начудила Россия: важная для Украины статья Bloomberg
05 Мендель считает, что ее хейтили только из-за того, что она - женщина, и ответила смелой фотосессией: в комментариях настоящий взрыв
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине скачок новых случаев COVID-19 после выходных: лидером заболеваемости стал Киев
В Украине скачок новых случаев COVID-19 после выходных: лидером заболеваемости стал Киев
Кола может сделать тест на ковид ложноположительным: ученые рассказали, что еще нельзя пить перед анализом
Кола может сделать тест на ковид ложноположительным: ученые рассказали, что еще нельзя пить перед анализом
Сгорели три &quot;Черногории&quot; или четыре &quot;Кипра&quot;: в Якутию для борьбы со стихией перебрасывают военных (видео)
Сгорели три "Черногории" или четыре "Кипра": в Якутию для борьбы со стихией перебрасывают военных (видео)
Певица Макsим в сознании: новые подробности о состоянии 38-летней артистки
Певица Макsим в сознании: новые подробности о состоянии 38-летней артистки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь