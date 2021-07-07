Украина все еще надеется на транш МВФ в 2021 году: "Отказываться от дешевых денег - бессмысленно"

Переговоры о получении транша от МВФ все еще ведутся в Вашингтоне украинской делегацией и министром финансов Сергеем Марченко. Сумма транша - 0,7 млрд долларов США.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на пресс-конференции на форуме "Украина 30".

По его словам речь идет о прошлогодних суммах. "У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства ... Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", - сказал министр экономики.

Он отметил, что если транш не поступит до конца года - экономических потрясений для страны он не ожидает.

Этот транш ожидается по программе stand-by, которую МВФ утвердил 9 июня 2020 года.

18-месячная программа stand-by для Украины предполагалась на сумму около $5 млрд.