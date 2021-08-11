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Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%

Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
17:40 Сегодня Телеграф

По данным Ассоциации риэлторов Украины, в ряде городов страны наблюдается рост цен на земельные участки под частную застройку, правда, происходит данный процесс неравномерно.

Так, по словам президента Ассоциации Юрия Питы, за 7 месяцев стоимость земли под частную застройку в столице выросла на 15-18%, а особым спросом пользуются участки площадью 10-15 соток с рекреационными возможностями (расположенными вблизи озерами, рекой или лесом) и подведенными инженерными коммуникациями, на которые приходится до 60% спроса.

Эксперт говорит, что спрос на землю растет в среднем на 3-5% ежемесячно, так что до конца года спрос превысит предложение примерно на 15% и приведет к росту цен на землю примерно на 20% по итогам года. После этого наступит ценовая стабильность, прогнозирует Юрий Пита, и первую половину 2022-го роста цен на землю ждать не стоит.

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По данным Ассоциации риэлторов, большими темпами растет спрос на землю в пригородах Хмельницкого: за 2 года предложение снизилось на 50%, а спрос вырос минимум на 60%. В итоге это привело к росту цен на землю под частные дома в Хмельницком с июля 2020 года примерно на 30%. Так, в начале 2021 года сотка земли стоила от 14 до 95 тысяч гривен, теперь же – от 16,5 до 105 тысяч гривен. Местные риэлторы ожидают роста цен до конца года еще на 10-15%.

Впрочем, подорожание земли наблюдается отнюдь не везде. Например, в Ужгороде с начала года рост цен составил всего 3-5%, хотя ситуация и может измениться в 2022-2023 годах.

В Днепре по итогам 7 месяцев 2021 года предложение земли под частную застройку на 30% превышает спрос на нее, поэтому цены в регионе стабильны. Последние в городе и так весьма значительны – за сотку земли в центральных районах на правом берегу Днепра просят от 5 до 20 тысяч долларов США. В пригородных районах за сотку просят от 2 до 5 тысяч долларов, землю на левом берегу можно купить от 4 до 6 тысяч долларов, а самый бюджетный вариант, 300-800 долларов за сотку, в микрорайоне Краснополье в юго-западной части города.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Киев, Недвижимость, Застройка, Ассоциация риэлторов Украины.
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