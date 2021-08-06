В детей, недвижимость или валюту: куда вкладывать украинцам накопленные средства

Начало последнего месяца лета оказалось богатым на резонансные события, что предвещает горячий политический сезон. И все это неминуемо повлияет на экономическую ситуацию в стране.

«Телеграф» решил разобраться, какие есть способы сберечь, а лучше приумножить накопленные средства в будущем. В целом, по словам экспертов, конкретные способы зависят от ваших личных предпочтений, сумм, которые имеются в распоряжении и прочих факторов.

Выгодно ли вкладывать в банковские депозиты и валюту?

Несомненно, валюта и депозиты - это самое первое что приходит в голову при решении как сохранить свои сбережения. Хотя, как показывают данные НБУ, пока украинцы чаще продают доллары чем покупают их, тем не менее привычка хранить сбережения именно в валюте США у многих украинцев более чем популярна.

Поддерживают их в этом и некоторые эксперты, так экономический эксперт Украинского Института будущего Даниил Монин считает, что именно сейчас лучше всего покупать доллары, пока благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры курс гривны остается высоким. Рост же импорта по его мнению неминуемо опустит курс гривны.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий также считает, что доллар будет продолжать оставаться неплохим способом сохранять свои сбережения, особенно если речь идет об относительно небольшой сумме до 5000 долларов.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, в зависимости от валюты и суммы ваших сбережений неплохим вариантом может оказаться и хранение их в долларах или в гривне.

«Если вы рассчитываете, что деньги вам понадобятся через год, лучше вложить их в банк, ставка по депозиту составит порядка 10%, что при практически 100% шансе на возврат убережет от потерь и будет хорошим выбором. Если же сбережения не понадобятся в течении 3-5 лет, лучше вложить их в доллар», - считает эксперт.

Финансовый эксперт Борис Кушнирук считает, что оба эти способа сохранить сбережения достаточно рискованны.

«В условиях эмиссии доллара последнего года его реальная стоимость и покупательская ценность падают, а импортные товары для Украины растут в цене. В результате, храня доллары «в чулке», вы неминуемо утрачиваете часть их покупательской стоимости. Что касается банковского депозита, последние годы ставка по ним падает, а с учетом высокого уровня реальной, а не официальной инфляции, банковские депозиты оказываются не лучшим выбором, особенно для не самых зажиточных слоев общества», - поясняет свою позицию собеседник «Телеграфа».

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, данный механизм является не таким привлекательным как прежде из-за низкой ставки депозитов и потенциальных рисков которые несет украинская банковская система.

Стоит ли покупать недвижимость и какие есть «подводные камни»

Следующий популярный механизм сохранения и приумножения сбережения, годящийся правда для тех, у кого последние измеряются хотя бы 20-30 тысячами долларов – это покупка недвижимости.

Подобный механизм эксперты, опрошенные «Телеграфом», в целом считают выгодным, однако говорят о многочисленных «подводных течениях».

Так, по словам Олега Пендзина данный механизм годится для тех, кто решил делать достаточно длительную инвестицию, при быстрой продаже из-за низкой ликвидности рынка можно никакой прибыли не получить.

«Если срочно понадобится продать жилье, встанет проблема – предложение на рынке выше спроса, и чтобы получить деньги быстро придется снизить цену, что может «съесть» всю вашу прибыль», - предупреждает Пендзин.

Правда всегда можно сдавать недвижимость в аренду, но тут по словам эксперта придется платить налоги если вы намерены работать легально, что подходит не всем и не всегда.

Аналогичного мнения придерживается и Василий Невмержицкий, предупреждая о том, что не всегда ваши желания продать квартиру на рынке, за озвученную вами сумму, удастся реализовать на практике.

«У жилья есть как бы две цены – за сколько ее хочет продать продавец, учитывая свои расходы и будущую прибыль, и за сколько ее готов купить покупатель, и не всегда эти цены равны друг другу», - говорит собеседник «Телеграфа».

По мнению Бориса Кушнирука инвестиция в недвижимость может дать прибыль в малой, максимум средней, перспективе, а для долгосрочной прибыли требует учитывать тенденции рынка.

«Как показывает рост строительства загородной недвижимости последних лет, лет через 10-15 масса жителей крупных городов будет жить за их пределами, что снизит стоимость жилья в них, и покупая квартиру в городе вы рискуете ничего особо не выиграть при этом. С другой стороны, приобретая жилье за городом вы в перспективе можете получить прибыль, но если вы хотите заработать на этом жилье быстро, это вряд ли получится. Да и действовать эта тенденция с выездом за город будет не во всех регионах страны», - поясняет эксперт.

По мнению Алексея Куща данный механизм является наиболее реальным и привлекательным сегодня для украинцев механизмом инвестирования.

«Цены на нее растут, плюс можно сдавать в аренду», - поясняет собеседник «Телеграфа».

Ценные бумаги – подойдут не для всех

Следующий механизм сбережения – вложение в ценные бумаги, весьма специфичны, так как требуют суммы некоторых знаний и обычно приличных денежных средств.

Так, по словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, не имея специфических знаний о фондовом рынке делать на нем непрофессионалу фактически нечего, так что в ряде стран законодательно разрешена торговля на бирже только для профессионалов-брокеров.

По мнению Олега Пендзина, в украинских реалиях может оказаться неплохим выходом покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чей возврат на 100% гарантирует государство и не требует специфичных знаний.

Фото: Финансовый эксперт

Борис Кушнирук обращает внимание на фактическое отсутствие в Украине цивилизованного рынка ценных бумаг и считает, что рынок ОВГЗ очень зависим от политических рисков, на которые наша страна последние годы весьма богата.

Алексей Кущ не видит особых перспектив для украинцев на рынке ценных бумаг куда высока стоимость «входного билета».

Даниил Монин считает весьма перспективным международный рынок акций, правда это годится опять же не для всех и является проблемным, поскольку выход на него без участия профессиональных брокеров не везде возможен. Что до компаний и сайтов предоставляющих услуги брокеров, в Украине они также не всегда адекватны.

«Монобанк обещает осенью сделать интеграцию с международной биржей, если это удастся и функционал будет прост и понятен, думаю это станет неплохой альтернативой другим механизмам», - считает Монин.

Лучшая инвестиция - вкладывать в себя

В целом эксперты сошлись во мнении что при возможности, лучше диверсифицировать риски и вложить свои накопления сразу по нескольким направлениям – от валюты до ценных бумаг, при этом золото и драгоценные металлы все отвергли из-за невыгодных условий его купли-продажи отечественными банками.

А вот Борис Кушнирук считает лучшим способом использовать сбережения - это инвестировать их в «человеческий капитал» - в самого себя, собственное здоровье и детей, без чего нет будущего ни у стран, ни у людей.