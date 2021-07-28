Зеленский рассказал, что будет с ценами на электроэнергию после 1 августа

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 1 августа цены на электроэнергию не вырастут.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции форума "Украина 30. Децентрализация".

Зеленский сказал, что понятия роста цен подменяются - для некоторых предприятий стоимость растет, но это не отразится на ценах для общества.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны на этой неделе. Чтобы, во-первых, люди поняли что с 1 августа сюрпризов для общества не будет", — отметил Зеленский в комментарии прессе.

Кроме того, что увеличения не должно быть, Зеленский хочет снизить тариф.

"У нас есть часть населения, которые не могут себе позволить даже 1,68 (грн/кВт-ч - ред.) и поэтому Совет безопасности будет также рассматривать возможность уменьшения цены на электроэнергию для отдельных слоев населения", — заявил президент.

Также он прокомментировал, что считает годовые контракты на газ самыми выгодными в Европе.

В то же время украинская государственная компания "Центрэнерго" сообщила о проблемах оплаты за электроэнергию и в подготовке к отопительному сезону.