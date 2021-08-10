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Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо

Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
15:52 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Правительство планирует уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей с 1,68 до 1,44 гривны за кВт/час и поменять модель их удержания (ПСО). 

Об этом рассказала бывший министр энергетики Ольга Буславец в Facebook.

По ее словам произойдет переход от товарного к товарно-финансовому ПСО. Действовать оно начнет с 1 октября 2021 года. Для бытовых пользователей электроэнергии это означает рост цен на другие товары и услуги. 

В связи с занижением тарифа на 24 копейки, при потреблении обычными пользователями в быту около 40 миллиардов  кВт/час за год, возникнет дефицит в 9,6 млрд гривен.

По словам Буславец в новом ПСО покрывать его будут за счет операторов систем распределения. Это приведет к росту цен на электроэнергию для предприятий и других небытовых пользователей, а соответственно к росту цен на их товары и услуги. 

Вторым негативным последствием, по словам экс-министра, может стать сокращение средств на ремонт сети.  

"В условиях их полной изношенности (70%!) И высокой аварийности (среднее время отключения абонента электроэнергии у абонента в Украине составляет 700 минут в год - самый высокий показатель в Европе) сокращение финансирования мероприятий по ремонту и модернизации сетевого оборудования приведет к росту количества и масштабности аварийных отключений потребителей", - написала Буславец.

Ранее "Телеграф" писал, что в "красной зоне" по коронавирусу сохранят увеличенные нормы субсидий, остальным - урежут. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Подорожание, Коммунальные тарифы, Цена электроэнергии, Бытовые потребители, Ольга Буславец.
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