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Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны

Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Из более чем 3 тысяч государственных предприятий в Украине 44% в настоящий момент не работают, а из оставшихся 463 работают убыточно, такие данные озвучил первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко.

По словам чиновника, каждое второе государственной предприятие в стране – 1530, признано неэффективным, а общий убыток от деятельности предприятий госсектора составил 51,3 млрд. грн.

По данным отчета Министерства экономики Украины, существующие 3332 государственных предприятия находятся в управлении 87 государственных ведомств.

Как гласит статистика Министерства экономики Украины, за 2020 год финансовый результат госсектора составил убыток в 51 млрд 288 млн грн., однако по итогам 1 квартал госсектор сработал неожиданно прибыльно – чистая прибыль составила 20 млрд. 634 млн грн. При этом львиная доля этой прибыли – 14 млрд. 191 млн. грн. пришлись на 16 госпредприятий, 2 из которых не работают, а 6 работают с убытком. При этом в 2020 году убыток 10 госпредприятий, управляемых тогда Кабмином, составлял 32,4 млрд грн.

Также улучшил работу 13 своих предприятий и Министерство финансов – если в 2020 году они принесли 7,1 млрд грн. убытка, то в 1 квартале текущего года речь идет о 8,4 млрд грн.

Лучше сработал и крупнейший распорядитель госсобственностью, 687 предприятий в 2021 году и 569 в 2020 году, Фонд государственного имущества Украины, получивший в январе-марте 2021 году 194 млн грн. убытков при почти 3 млрд. грн. убытков по тогам прошлого года.

Настоящим провалом-2021 стала работа концерна «Укроборонпром» - получивший 2,5 млрд грн. чистой прибыли в 2020 году, за январь-март 2021 года госконцерн умудрился «заменить» его убытком в 11,1 млн грн.

Как подчеркнул Алексей Любченко, «в управлении государственными предприятиями существуют серьезные и системные проблемы, которые нужно немедленно решать», и данная негативная тенденция продолжается и в I квартале 2021 года. Так, по итогам работы госпредприятий первых 3 месяцев 2021 года управление признано отрицательным у 34 субъектов.

«Минэкономики совместно с субъектами управления с целью оптимизации государственного сектора экономики, обновили триаж-группирование объектов государственной собственности. Главный принцип – в государственной собственности должны остаться лишь те объекты, которые связаны с выполнением государством своих функций», - отметил Алексей Любченко.

Как писал ранее «Телеграф» 1 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым планировалось расширить полномочия наблюдательных советов госпредприятий.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Убытки, Укроборонпром, Предприятия, Минэкономики, Алексей Любченко.
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