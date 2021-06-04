Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тендеры для "приближенных", продажа имущества и "свои" люди в Набсоветах: как Зеленский берет госпредприятия под свою "опеку"
Тендеры для "приближенных", продажа имущества и "свои" люди в Набсоветах: как Зеленский берет госпредприятия под свою "опеку"
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Накануне выходных в Украине наметилась позитивная тенденция по коронавирусу: данные на 4 июня
Накануне выходных в Украине наметилась позитивная тенденция по коронавирусу: данные на 4 июня
Вернувшийся в Украину экс-нардеп Левченко оскорбил журналиста (фото)
Вернувшийся в Украину экс-нардеп Левченко оскорбил журналиста (фото)

Тендеры для "приближенных", продажа имущества и "свои" люди в Набсоветах: как Зеленский берет госпредприятия под свою "опеку"

Тендеры для "приближенных", продажа имущества и "свои" люди в Набсоветах: как Зеленский берет госпредприятия под свою "опеку"
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф

31 мая и 1 июня стратегические государственные предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и «Концерн «Укроборонпром» получили кадровое усиление в лице Юлии Свириденко, экс-заместительницы главы Офиса Президента Андрея Ермака, и экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова. Казалось бы, обычное попытка «пристроить своих» на теплое место в госпредприятии. На деле же это может быть лишь частью новой стратегии ОП на перераспределение финансовых потоков госпредприятий.

«Телеграф» разбирался, как именно это должно случиться.

Сменить не оправдавших доверие

Последние кадровые назначения в «Нафтогаз» и «Укроборонпром» в каком-то смысле видятся вполне логичными. Так, экс-глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Юлия Ковалив еще в апреле написала заявление об уходе по собственному желанию, пояснив, что «в настоящее время рассматриваются различные пути дальнейшего развития "Нафтогаза" и консенсуса относительно продолжения реформы корпоративного управления в соответствии с первоначальным планом пока нет». 

Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут

Вероятной причиной этого стала судьба тогдашнего главы НАКа Андрея Коболева, которому давно пророчили отставку, правда реальностью она стала лишь 28 апреля, а вместе с ним был отправлен в отставку весь состав наблюдательного совета предприятия, тем самым освободив его для новых лиц. Одним из этих «новых лиц» и стала Юлия Свириденко, с декабря 2020 года работавшая заместителем главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. На этой должности кстати она сменила как раз Юлию Ковалив ушедшую из ОПУ в «Нафтогаз».

Юлия Свириденко

Назначение главой наблюдательного совета концерна «Укроборонпром» Тимофея Милованова прошло со скандалом. Сперва 21 мая экс-министр экономики стал членом Наблюдательного совета оружейного концерна, а затем журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети обвинил его в завуалированной взятке. 20 мая «Укроборонпром» заказал исследование за 1,68 млн грн. у Киевской школы экономики, директором которой является как раз Тимофей Милованов. Экс-министр отверг данные обвинения и предложил журналисту «интеллектуальную дуэль» - публичные дебаты, правда после нового назначения она может и не состояться.

Законопроект для совершенствования управления госпредприятия?

В том, что испытанные в работе в ОПУ или Кабмине кадры идут на освободившиеся места в госмонополиях в принципе нет ничего удивительного и говорит скорее об остром кадровом голоде команды Владимира Зеленского. Однако на деле все может оказаться куда интереснее. 1 июня, в день назначения Тимофея Милованова главой набсовета «Укроборонпрома», в Верховную Раду поступил законопроект №5593, которым планируется внести изменения в полномочия наблюдательных советов при госпредприятиях - изменить правила корпоративного управления госпредприятиями и сделать их лучше. Авторами законопроекта являются председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, также член фракции «СН».

Давид Арахамия и Александр Корниенко

В пояснительной записке авторы документа пишут о предоставлении новых прав наблюдательным советам госпредприятий и прав надо сказать весьма широких. Например, им хотят позволить утверждать стратегические и финансовые планы предприятий, назначать независимые аудиты финансовой отчетности, решать вопросы оплаты труда и вознаграждения руководителям госпредприятий, решать кадровые вопросы и другое.
Однако в искренности заботы нардепов о госпредприятиях можно засомневаться, если внимательно прочитать некоторые пункты пояснительной записки.

К примеру, предлагается исключить требование для акционерного общества отчуждать имущество с предварительного согласия уполномоченного органа управления. То есть, продать или каким-то иным способом изъять имущество из собственности государственного предприятия или акционерного общества в котором государству принадлежит контрольный пакет акций можно без участия представителя государства, которого оно уполномочило управлять предприятием?

На деле же подобных сомнительных нововведений в законопроекте предлагается немало.

Главное – финансовый план, а имущество можно и продать

Законопроект №5593 предлагает внести изменения в целый ряд законов Украины и не всегда эти пункты можно объяснить заботой его авторов об интересах государства.
Так, авторы предлагают изложить часть 1 статьи 75 Хозяйственного кодекса Украины так:

- государственное коммерческое предприятие обязано разрабатывать и утверждать стратегический план развития, а также составлять и выполнять годовой финансовый план, инвестиционные планы на год и на среднесрочную перспективу (3-5 лет) в соответствии с законом и в сроки, установленные в этой статье.

Трогательная забота о финансовом планировании для госпредприятий? Отнюдь, ведь в таком виде статья будет означать, что предприятие будет не обязано выполнять требования действующей редакции статьи о публикации отчетов о закупке товаров, работ и услуг за средства предприятий.

 Тимофей Милованов

Сейчас в случае заключения договора или внесения в него существенных изменений, ГП или предприятие в котором государство владеет не менее 50% акций, обязано в течение 7 дней обнародовать данную информацию на соответствующем сайте.

Иначе говоря, с новой редакцией статьи будет проще проводить тендеры для «своих» или заключать дополнения к уже заключенным контрактам, повышающих расходы ГП и доходы «своих» продавцов товаров и услуг – любимый способ нажиться на гостендерах, ведь отчитываться о них будет необязательно.

Следующее сомнительное нововведение – часть 5 этой же статьи 75 Хозяйственного кодекса, по которой наблюдательный совет ГП хотят наделить правом отчуждать (продавать) основные фонды предприятия если их рыночная стоимость составляет от 10 до 25%. Если набсовета нет или стоимость превышает 25%, отчуждение имущества осуществляется по решению органа управления ГП – для «Нафтогаза», например, это Министерство энергетики Украины. Сейчас это отчуждение можно осуществлять только с разрешения органа управления ГП. Также наблюдательный совет сможет списывать не полностью амортизированные основные фонды предприятия (вновь, если их стоимость не выше 25% рыночной стоимости).

Какие просторы для махинаций если в состав наблюдательных советов войдут нечестные люди, объяснять думается не стоит – госпредприятия могут лишиться части своего имущества по надуманным поводам и по сниженным ценам, например, как якобы «списанное».

Еще одно изменение касается наделения набсовета правом инициировать независимый или государственный аудит деятельности руководителя предприятия в связи с его увольнением. Сейчас же в случае смены руководителя госпредприятия - финансовая ревизия является обязательной. То есть руководителю ГП будет выгоднее находиться с наблюдательным советом в хороших отношениях.

Набсоветы в ГП, но интересы государства никто не защищает

Эксперты, опрошенные «Телеграфом» отметили, что наблюдательные советы в украинских государственных предприятиях, зачастую выполняют отнюдь не экономические функции и уж точно не приносят пользы государству.

Так, директор Украинского института политики Руслан Бортник призвал относиться к новому законопроекту более взвешенно.

«В свое время некоторые наблюдательные советы госпредприятий могли даже снимать председателя правления, право на что у них потом отняли, так что новый законопроект может быть попыткой создать некий баланс в отношениях», - считает собеседник «Телеграфа».

Руслан Бортник

Вместе с тем по словам эксперта, сам по себе механизм наблюдательных советов, как он был задуман, был неплохой идеей и должен был способствовать развитию госпредприятий.

«Изначально планировалось, что в состав таких советов войдут иностранцы, которые будут получать хорошую зарплату, помогут внедрить качественное корпоративное управление и выступят в роли лоббистов как государства, так и предприятия, в западных финансовых и политических кругах. Так это виделось в момент их создания в 2016 году в глазах тогдашней власти и с тех пор видение не изменилось – такое себе легальное лобби Украины», - говорит эксперт.

Правда на деле, как эта задумка в условиях Украины завершилась провалом.

«Люди, получающие солидные зарплаты – от 500 тысяч до 10 миллионов гривен, часто не выполняют свои обязанности, а то и прямо вредят предприятиям, на которые должны работать. Это выражается, например, в том же «Укроборонпроме» - при его конкуренции на западных оружейных рынках иностранцы из набсовета отнюдь не лоббируют его интересы, скорее наоборот. Показатели работы некоторых госпредприятий после появления наблюдательных советов даже ухудшились», - обращает внимание Бортник.

По мнению эксперта, функции наблюдательных советов лучше бы выполнялись гражданами Украины, которые бы стояли на страже интересов государства, но и тут есть свои нюансы.

«Даже те украинские граждане, которые становятся членами наблюдательных советов часто оказываются непрофессионалами в специфике конкретного предприятия или аффилированы с западным лобби и отстаивают его интересы», - добавил политолог, комментируя назначения в «Нафтогаз» и «Укроборонпром».

Экономический эксперт Алексей Кущ вовсе называет независимых директоров в наблюдательные советах украинских ГП нонсенсом.

«Наблюдательные советы, в состав которых входят независимые директоры, обычная практика для западных акционерных компаний, в которых они выполняют функцию защиты миноритарных акционеров от махинаций мажоритарного акционера. Один-два таких директора которых выбирают миноритарные акционеры защищают их от скупки акций по номинальным ценам, деятельности правления предприятия в интересах главного собственника и пр. Но зачем этот институт нужен в госпредприятии в котором государство Украина является 100%-м собственником?», - задается вопросом Алексей Кущ.

Алексей Кущ

В украинских реалиях, говорит эксперт, подобные институты становятся механизмами по выводу госпредприятий из-под влияния государства и их работа в интересах внешних групп влияния, как внутренних в виде представителей власти, так и внешних, в лице финансовых институтов.

«В подобной практике есть общий интерес – представители нашей власти привыкли видеть в ГП, особенно в монополиях, свой «личный кошелек», а представителям западных групп влияния важны госпредприятия как для вывода из них средств, так и напротив - для наполнения ими госбюджета, из которого эти деньги идут на погашение внешних госдолгов», - говорит собеседник «Телеграфа».

По мнению эксперта, Украине нужна политическая воля главы государства, который бы отменил подобные набсоветы и вернул по сути утраченный контроль над ГП в руки государственной власти, не позволяя некоторым ее представителям использовать госпредприятия как "личный кошелек".

Зарплаты членов Наблюдательного совета "Укрзализниці" завысили в десятки раз: как так получилось и кто виноват

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
Просмотры: 210

Все по теме:

Нафтогаз Украины, Укроборонпром, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов, Набсоветы, Юлия Свириденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть
02 У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцирь"
03 Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине
04 В Украину вернулся беглый экс-регионал, помогавший зачитывать террористу Губареву свой "ультиматум"
05 Ударило током уже после смерти: всплыли странные детали гибели парня под Днепром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коломойский съехидничал по поводу закона Зеленского про олигархов
Коломойский съехидничал по поводу закона Зеленского про олигархов
Высший совет правосудия Украины подарил пожизненные выплаты &quot;судье ЛНР&quot;
Высший совет правосудия Украины подарил пожизненные выплаты "судье ЛНР"
Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть
Поломан, раздавлен, изнасилован в прямом эфире: новое видео с Протасевичем взволновало сеть
Ругался матом и забрызгал лицо газом: киевлянка разожгла споры рассказом о скандале с таксистом
Ругался матом и забрызгал лицо газом: киевлянка разожгла споры рассказом о скандале с таксистом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь