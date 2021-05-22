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Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укоборонпрома"

Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укоборонпрома"
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кадровых перестановках в Наблюдательном совете Укроборонпрома, тем самым выведя из его состава Владимира Горбулина. Вместо него в Набсовет попали Тимофей Милованов, Александр Носов и Ростислав Шурма. 

О причинах, ухода Горбулина написал в Фейсбук главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. 

По его словам, Горбулин недавно переболел COVID-19 и сейчас испытывает некоторые проблемы с здоровьем. Кроме того, у него отсутствует доверие к некоторым действиям Укроборонпрома, что не позволяют ему находиться на должности без возможности влиять на результат.

"Работа в Наблюдательном совете Укроборонпрома - не оплачиваемая, но это доступ к информации и ответственность", - написал Бутусов. 

Среди новых членов Набсовета, Бутусов отметил Носова.

"Это полковник СВР в запасе, который сейчас руководит частным предприятием по ремонту бронетехники, этот человек достаточно точно понимает негативное влияние государственной бюрократии на реальное производство вооружений", - написал он. 

Что касается Шурмы, то Бутусов напомнил, что тот являлся членом "Партии регионов" с 2010 года, а в 2015 году стал главой Запорожской организации "Оппозиционного блока". 

"Его отец Игорь Шурма был одним из самых активных соратников Медведчука в СДПУ(о), деятелем Партии регионов, народным депутатом от партии "Оппозиционный блок", - указал Бутусов. 

Тимофей Милованов занимал пост министра экономики в правительстве Гончарука.

Как сообщалось, ранее из Уроборонпрома уволили заместителя генерального директора по управлению активами Мустафу Найема. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Укроборонпром, Ростислав Шурма, Юрий Бутусов, Владимир Горбулин, Тимофей Милованов, Александр Носов.
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