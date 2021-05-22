Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укоборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о кадровых перестановках в Наблюдательном совете Укроборонпрома, тем самым выведя из его состава Владимира Горбулина. Вместо него в Набсовет попали Тимофей Милованов, Александр Носов и Ростислав Шурма.

О причинах, ухода Горбулина написал в Фейсбук главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, Горбулин недавно переболел COVID-19 и сейчас испытывает некоторые проблемы с здоровьем. Кроме того, у него отсутствует доверие к некоторым действиям Укроборонпрома, что не позволяют ему находиться на должности без возможности влиять на результат.

"Работа в Наблюдательном совете Укроборонпрома - не оплачиваемая, но это доступ к информации и ответственность", - написал Бутусов.

Среди новых членов Набсовета, Бутусов отметил Носова.

"Это полковник СВР в запасе, который сейчас руководит частным предприятием по ремонту бронетехники, этот человек достаточно точно понимает негативное влияние государственной бюрократии на реальное производство вооружений", - написал он.

Что касается Шурмы, то Бутусов напомнил, что тот являлся членом "Партии регионов" с 2010 года, а в 2015 году стал главой Запорожской организации "Оппозиционного блока".

"Его отец Игорь Шурма был одним из самых активных соратников Медведчука в СДПУ(о), деятелем Партии регионов, народным депутатом от партии "Оппозиционный блок", - указал Бутусов.

Тимофей Милованов занимал пост министра экономики в правительстве Гончарука.

Как сообщалось, ранее из Уроборонпрома уволили заместителя генерального директора по управлению активами Мустафу Найема.