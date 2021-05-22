Горбулина заменил на Милованова: Зеленский провел перестановки в наблюдательном совете "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые рокировки в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте президента.

Так, президент в Наблюдательном совете заменил советника президента Украины, директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина на министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Кроме того, еще одним указом Зеленский ввел в наблюдательный совет Александра Носова и Ростислава Шурму.

Как сообщал "Телеграф", 29 апреля Зеленский уволил Мустафу Найема с должности заместителя генерального директора по управлению активами в "Укроборонпроме". На предприятии даже упразднили должность, которую занимал Найем. Внезапное увольнение Найема не осталось незамеченным.