Зарплаты членов Наблюдательного совета "Укрзализниці" завысили в десятки раз: как так получилось и кто виноват

В сети появилась информация о том, что члены Наблюдательного совета АО "Укрзалізниця" увеличили свои зарплаты в среднем в 30 раз. В один день с этой публикацией в отставку подал директор по коммерческой работе и логистике "УЗ" Иракли Эзугбая. Перед увольнением он сказал, что за небольшое время правления действующего руководства госпредприятия не было ни одного коррупционного скандала, но "есть силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике".

"То, что недополучает "Укрзалізниця", получает кто-то другой. К сожалению, началась травля, которая вышла за разумные пределы. Вместе с этим, медленно идет реформа. Мое личное мнение, что компания нуждается в этой реформе безотлагательно, она должна была быть проведена еще 10 лет назад", - заявил директор по коммерческой работе и логистике.

"Телеграф" разобрался с тем, что сейчас происходит на предприятии и вокруг него.

Что происходит?

Между руководством "Укрзалізниці" и ее Наблюдательным советом началась настоящая война. Нового руководителя "УЗ" Владимира Жмака назначили только полгода назад и он сразу взялся реформировать предприятие на пару со своим заместителем Иракли Эзугбая.

События начали развиваться стремительно с момента, когда Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна расследовать деятельность "УЗ". Председателем ВСК стала народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. В состав ВСК входят сейчас 13 нардепов. Комиссия должна работать один год со дня образования.

По мнению члена комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константина Бондарева, тоже включенного в комиссию и который является председателем Киевской организации ВО "Батькивщина", предприятие погрязло в коррупции.

"Ежегодно государственный концерн генерирует огромные убытки, в том числе и из-за непрофессионального менеджмента. В результате неэффективного управления и грабежа государственного предприятия, который длился годами, вместо успешного предприятия остались руины: 95% путей уже изношены полностью, а 90% подвижного состава превратилось в хлам", - писал он у себя в Facebook.

В то же самое время новое руководство "Укрзалізниці" начало вводить реновации к предприятию. Была цель разделить акционерное общество на четыре разных предприятия по их функциями: пассажирские перевозки, грузоперевозки, инфраструктура и производство. В то же время в "УЗ" успели создать два предприятия: "УЗ Інфра" - инфраструктура и "УЗ Карго" - грузовые перевозки. Об этом писал на своей странице в Facebook экономист Борис Кушнирук.

"После вступления в должность председателя правления" УЗ "Владимира Жмака коммерческое направление возглавил профильный директор Иракли Эзугбая, который и отвечает за деятельность" УЗ Карго ". В 2000-х он был руководителем грузинской железной дороги, затем работал консультантом в сфере частных перевозок", - отметил Кушнирук.

При чем тут Наблюдательный совет?

Но! Наблюдательный совет заблокировала разделение "УЗ" на четыре филиала и ничем не объяснил свое решение. Кроме того, на заседании ВСК были только члены НС, а руководство "Укрзализниці" никто не приглашал.

Это заседание прокомментировал Константин Бондарев. Он рассказал, что главы наблюдательного совета на заседании не было и что он "общался с нами через скайп-связь и через переводчика, потому что он не владеет украинским".

Нардеп добавил, что во время заседания ВСК Нс не предоставила никакой информации о каких-либо реформы в АО "Укрзалізниця". Кроме того, Бондарев выразил свои сомнения в компетентности специалистов:

"Мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди - работники, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи".

На еще одной детали относительно Наблюдательного совета "Укрзалізниці" сосредоточил свое внимание экономист Борис Кушнирук. Он обнаружил, что члены НС завышали свои зарплаты больше, чем в 30 раз.

"Согласно данным Госаудитслужбы в 2019 году среднемесячные расходы на оплату труда работника "Укрзалізниці" составили 11,8 тыс. грн., А максимальная месячная оплата вознаграждения члена наблюдательного совета составляла 491,6 тыс. Грн. То есть, была в 41,7 раз больше ", - писал эксперт-аналитик в своем Facebook и добавил данные по средние зарплаты в" УЗ ".

Кушнирук добавляет, что есть Постановление кабинета Министров Украины №668 от 4 июля 2017 года, в котором сказано, что размер заработка членов наблюдательных советов считается согласно показателям деятельности госпредприятий. Это означает, что чем больше предприятие и чем больше у него доход, тем выше зарплаты будут у членов Наблюдательного совета.

Итак, согласно тому же постановлению, если доход госпредприятия выше 20 млрд грн, то максимально допустимое месячное вознаграждение члена наблюдательного совета не может быть выше, чем в 22 раза среднемесячной зарплаты в отрасли. Годовой доход "Укрзализниці" в 2019 и 2020 годах превысил 70 млрд грн. Но в ситуации с Наблюдательным советом "Укрзализниці" ситуация с наградами выглядит несколько иначе.

"В частности, член наблюдательного совета Адомас Аудицкас задекларировал месячный доход за февраль 2020 в сумме 412,5 тыс. грн. После этого вообще НЕ декларировал что вряд ли законно. Члены наблюдательного совета Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 тыс. Грн. (по февраль 2021). При этом, среднемесячная зарплата работника "Укрзализниці" составляла 12,5 тыс. грн. в январе 2020 года и 11,3 тыс. грн. в январе 2021 (приведены месяцы, предшествующие тем, в которых были соответствующие доходы членов наблюдательного совета). Таким образом, в случае с Аудицкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым - 29,4 раза", - пишет в своем Facebook Кушнирук и интересуется, собираются члены НС возвращать незаконно полученные суммы компенсации их услуг за 2019-2021 годы.

Кроме того, экономист считает, что именно по этой причине члены Наблюдательного совета начали конфликт с руководством "УЗ", чтобы скрыть такой свой доход.

"При таких обстоятельствах, причиной давления наблюдательного совета на правление "Укрзализниці" (с помощью Временной следственной комиссии ВРУ) может быть, в том числе, и желание скрыть неправомерно полученную личную материальную выгоду, добиться, чтобы правления" Укрзализниці "не поднимало этот вопрос и не возобновляло социальную справедливость", - резюмирует Кушнирук.

Что происходит сейчас?

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) уже призвала ВСК ВР сделать детальную проверку и оценить деятельность всего правления и всей Наблюдательного совета "Укрзализныци". В ФРТУ обращаются с просьбой к Временной следственной комиссии Верховной Рады рассмотреть отдельно каждого из членов НС за весь период с 2017 по 2020 год.

Участники организации уверены, что по факту во главе "УЗ" сейчас стоят правление и Наблюдательный совет, который вместе со своим председателем занимает собственные должности три года.

"Вместе с тем, нынешний председатель правления АО" Укрзалізниця "Владимир Жмак работает в компании чуть больше полугода, с 26 августа 2020 года. И именно в последние несколько месяцев в работе УЗ наблюдаются определенные изменения к лучшему. Средний оборот грузового полувагона уменьшился с 9,91 суток в декабре 2019 до 6,7 суток в декабре 2020 - это улучшение более чем 33%", - пишут в ФРТУ.