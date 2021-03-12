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Пятница, 12.03.2021
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"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за $64 млн. Эти деньги должны были пойти на нужды "Укрзализныци", - Лещенко
"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за $64 млн. Эти деньги должны были пойти на нужды "Укрзализныци", - Лещенко

"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за $64 млн. Эти деньги должны были пойти на нужды "Укрзализныци", - Лещенко

"Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за $64 млн. Эти деньги должны были пойти на нужды "Укрзализныци", - Лещенко
13:57 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Еще в декабре прошлого года для сына олигарха Рината Ахметова, Дамира его семья купила виллу неподалеку от Женевы, что в Швейцарии, по цене $64 миллиона (около 2-х миллиардов гривен).

Об этом в своем видео на YouTube рассказал член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, 12 марта.

Скрин с сайта регистрации недвижимости:

скрин

Фото: УП.

Согласно информации Лещенко, сын Ахметова Дамир купил недвижимость у берега Женевского озера, в поселке Везена. Так, было приобретено два здания: вилла и дом по соседству, и в добавок ко всему участок в 7,6 тысяч кв. м.

Продавал огромное поместье французский бизнесмен, родом из Саудовской Аравии Мансур Акрам Одже, который значится в списке ста влиятельнейших арабов мира. Он также частично владеет компанией TAG и командой McLaren Formula One.

Сам же 32-х летний Дамир еще в 10 лет уехал из Украины и учился в  Швейцарии и Британии.

Стоит отметить, что он является участником Набсоветов компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. При этом сын Ахметова никогда самостоятельно не занимался бизнесом, а только управлял компаниями отца.

Фото самой виллы:

вид со спутника

Фото: УП.

В свою очередь Лещенко сообщил, что данные 2 млрд - деньги, выведенные "кланом" Ахметова и они должны быть выделены "Укрзализныци".

По его словам "УЗ" понесет убытки из-за должной неуплаты "справедливых" тарифов за пользование ее услугами такими олигархами как Ахметов. Так, каждая провезенная тонна железной руды, по мнению Лещенко оборачивается убытком в 19% для компании.

При этом в Польше тариф на перевозку больше в 2,5 раз, в Словакии в 4 и более. Исходя из этого "УЗ" каждый год теряет 8 млрд гривен из-за низких тарифов на транспортировку железной руды. А любые попытки повысить цены пресекаются людьми Ахметова.

Стоит напомнить, что 19 февраля в сети опубликовали фотографии дома беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Ринат Ахметов, Дамир Ахметов, Сергей Лещенко.
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