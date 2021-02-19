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Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото

Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

В сети Интернет опубликовали фотографии дома беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Их выложил ростовский блогер, приехавший в гости к бывшему руководителю Украины.

"В сети опубликовали видео из под дома, где якобы проживает беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Блогер из Ростова Александр Кочетков поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокуратуры и ГБР. Охранник ответил, что Януковича нет дома, два дня назад он уехал по делам", сообщает telegram-канал "PavlovskyNews".

Ранее бывший президент-беглец Виктор Янукович обратился в офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его жительства в российском Ростове для выяснения всех необходимых вопросов по делу Майдана. При этом он указал точный адрес своего проживания.

Напомним, Виктор Янукович будет обжаловать свою вину в гибели людей на Майдане - адвокаты готовы идти в ЕСПЧ.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Виктор Янукович, Дом, Ростов.
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