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Янукович будет обжаловать свою вину в гибели людей на Майдане - адвокаты готовы идти в ЕСПЧ

Янукович будет обжаловать свою вину в гибели людей на Майдане - адвокаты готовы идти в ЕСПЧ
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович будет оспаривать решение Верховной Рады признать  политика виновным в гибели людей на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой юридическое объединение «Авер Лекс», которое представляет интересы экс-главы государства.

Как утверждают адвокаты, решение  украинскогопарламента является антиконституционным и будет обжаловано уже в ближайшем будущем. "В случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)", — заявили представители защиты Януковича.

Напомним, в среду, 17 февраля Верховная Рада приняла Постановление о виновных в гибели протестующих и правоохранителей на Майдане. Документ в частности оценивает действия, Виктора Януковича, милицейского подразделения "Беркут", и других лиц и организаций, которые совершали противоправные действия, а именно, осудил  противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.

В ответ беглый президент раскритиковал Верховную Раду и ее решение.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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