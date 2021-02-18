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Сбежавший из Украины Янукович напомнил о себе после решения Рады по Евромайдану

Сбежавший из Украины Янукович напомнил о себе после решения Рады по Евромайдану
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Бывший президент Виктор Янукович, который сбежал в Россию, решил напомнить о себе в годовщину расстрелов на Майдане.

В частности, беглый президент раскритиковал Верховную Раду, которая 17 февраля признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства.

Заявление экс-главы страны на своей странице в Facebook обнародовал его адвокат Виталий Середюк. 

"Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, такая формулировка звучит как издевательство", - заявил Янукович.

События 2013-2014 годов Янукович традиционно назвал "вооруженным государственным переворотом". 

Не забыл экс-президент, сбежавший в Россию, вспомнить аннексию Крыма в 2014 году и войну на Донбассе. Винит во всем "лидеров Майдана Турчинова, Яценюка, Порошенко и других", при этом не упоминает о вооруженных формированиях Российской Федерации.

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Напомним, 18 февраля исполняется седьмая годовщина с момента начала расстрелов Небесной Сотни. 

Семь лет назад тысячи граждан вышли на майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свою позицию по курсу на евроинтеграцию.

Мирные собрания студентов и акции протеста переросли в массовые митинги с использованием горящих шин и "коктейлей Молотова". Жесткие столкновения с протестующими пришлись на 18-20 февраля 2014 года. Тогда в центре Киева силовиками была убита сотня участников Евромайдана. Которых назвали Героями Небесной Сотни. На фоне трагических событий тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из страны в Ростов-на-Дону. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Верховная Рада, Виктор Янукович, Евромайдан, Революция Достоинства.
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