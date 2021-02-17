Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля

Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы

Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: ВРУ

17 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и определением национальной идеи свободы.

Об этом сообщили в трансляции заседания парламента.

Так, "За" проголосовали 295 народных депутатов. В то же время "против" проголосовали только 4 (Бойко Ю., Дунаєв С., Папієв М. - от ОПЗЖ, и Молоток І. - от партии "За будущее").

Документ под номером 2739 отмечает в частности недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана", подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия, а именно осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства. 

Подчеркивается также важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей, как фундамента Украинского государства. 

Витренко может перестать быть исполняющим обязанности министра, в Слуге народа раскрыли детали 

Напомним, что в период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 263

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Евромайдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
02 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
03 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
04 Кто такой Шарий и почему СБУ подозревает его в госизмене
05 В "Слуге народа" рассказали о судьбе Витренко в случае очередного провала с его назначением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
Вкус как в пиццерии: простой рецепт ароматной пиццы на тонком тесте
&quot;За что?&quot;: в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
"За что?": в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
&quot;Я не скрываю никого, я просто это не афиширую&quot;: Олег Винник рассказал о личной жизни
"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь