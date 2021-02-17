Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы

17 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и определением национальной идеи свободы.

Об этом сообщили в трансляции заседания парламента.

Так, "За" проголосовали 295 народных депутатов. В то же время "против" проголосовали только 4 (Бойко Ю., Дунаєв С., Папієв М. - от ОПЗЖ, и Молоток І. - от партии "За будущее").

Документ под номером 2739 отмечает в частности недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана", подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений "Беркут" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия, а именно осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.

Подчеркивается также важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

Напомним, что в период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".