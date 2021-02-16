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В "Слуге народа" рассказали о судьбе Витренко в случае очередного провала с его назначением

В "Слуге народа" рассказали о судьбе Витренко в случае очередного провала с его назначением
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Если Верховная Рада в третий раз провалит голосование о назначении Юрия Витренко на пост минстра энергетики, то Кабмину придется в срочном порядке искать другую кандидатуру ему на замену. Впрочем это не помешает правительству внести кандидатуру Витренко на рассмотрение четвертый раз. 

Об этом рассказал LB.ua глава парламентского комитета по вопросам экономического развития, нардеп "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.  

Помимо того, он рассказал о поддержанной поправке в закон №4531, которая предусматривает запрет на возложение министерских обязательств на человека, кандидатура которого была отклонена. 

По словам нардепа, после вступления в силу этого закона, Витренко сможет пробыть в статусе "и.о" 60 дней с ограниченными полномочиями. Если Рада провалит его назначение в третий раз, то Кабмин должен назначить другого исполняющего обязанности. 

Наталуха подчеркнул, что кандидатуру Витренко смогут внести на рассмотрение в четвертый раз, однако оставаться "и.о." он более не сможет.  

Напомним, 17 декабря в Верховной Раде прошло голосование о назначении Витренко на пост главы Министерства энергетики, однако для этого нардепам не хватило голосов. 

Вторая попытка назначить его на этот пост состоялась 28 января, однако и тогда за него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Верховная Рада, Юрий Витренко, Слуга народа, Дмитрий Наталуха.
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