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Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером

Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф

В начале следующей пленарной недели назначение и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко вице-премьер-министром, министром по вопросам энергетики может быть вынесено на голосование Верховной Рады в третий раз. Почему Офису президента так важно продавить именно эту кандидатуру? Чем закончится очередная попытка сделать Витренко полноценным главой Минэнерго? Своим мнением с "Телеграфом" поделился глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По мнению эксперта, за Юрием Витренко стоят Зеленский и Офис президента.

"Витренко является противовесом Андрею Коболеву (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", - ред), с которым они "побили горшки" в Нафтогазе. Зеленский не может снять своим волевым решением Коболева, который представляет часть олигархов, но и играет свою игру. А для Зеленского важно подвинуть Коболева. Потому и ставит Витренко, чтобы тот мог как-то давить на недавнего "коллегу". Загонять его темами тарифов, коррупции, прочего. В должности вице-премьера Витренко сможет это делать", – поясняет Александр Охрименко.

Эксперт отмечает, что его кандидатура давно согласована. И сам Витренко согласен с тем, что будет представлять интересы Зеленского.

"Кстати, на последнем голосовании депутаты Коломойского за Витренко не голосовали. И это доказывает, что он – точно не "коломойский", как утверждали некоторые. Ермак выбирал его не просто так. Думаю, переговорил с олигархами, которые занимаются энергетикой. Коллективный Запад вряд ли стоит за Витренко или Коболевым. У нас стоят за всем свои олигархи. И не только те, чьи фамилии на слуху".

По мнению Александра Охрименко, третье голосования по кандидатуре Витренко будет удачным для него.

"Кому-то пообещают определенные "плюшки", кого-то "додавят". И таки проголосуют. Видно, что кандидатура Витренко устраивает власть и определенные группы влияния", - подчеркивает эксперт.

Отметим, что Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. После этого Верховная Рада дважды рассматривала его назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины. В первый раз, 17 декабря, для принятия решения не хватило 40 голосов (за проголосовало 186 нардепов). Во второй раз Витренко поддержали уже 204 депутата при необходимых 226.

Эксперт "Бюро анализа политики", политолог Виктор Бобыренко объяснил, почему народные депутаты провалили повторное голосование за кандидатуру Юрия Витренко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Александр Охрименко, Минэнергетики, Андрей Коболев, Нафтогаз Украина, Юрий Витренко.
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