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Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына

Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына

Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына
15:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Европейский Союз может снять санкции с сына беглого экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра Януковича, а также нескольких других чиновников его режима.

Об этом в своем Твиттере сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - написал он в Twitter. 

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Стоит напомнить, что ранее в 2020 году ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. 

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников. При этом, в последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Виктор Янукович, Евросоюз.
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