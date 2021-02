Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына

Европейский Союз может снять санкции с сына беглого экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра Януковича, а также нескольких других чиновников его режима.

Об этом в своем Твиттере сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - написал он в Twitter.

the EU may lift the sanctions on Yanukovych's son, Oleksandr, and possible a few others like the former PM of #Ukraine Arbuzov + Klymenko & Tabachnyk. lack of evidence provided by Kyiv to keep them listed is forcing the EU's hand here.

