Скачать
Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов
Зеленский угрожает "слугам", а у Разумкова появился козырь: ждать ли перевыборов
Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
Виктор Кичун назначен новым судьей КСУ: что о нем известно
15-летняя украинка угодила в "Чистилище" после скандала с TikTok: детали
15-летняя украинка угодила в "Чистилище" после скандала с TikTok: детали
"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Инновации от Укрзализныци": в сеть попало курьезное фото из украинского поезда

"Инновации от Укрзализныци": в сеть попало курьезное фото из украинского поезда
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

"Укрзализныця" продолжает удивлять комфортными условиями в своих вагонах - скотчем на местах щелей в рамах окон.

"Телеграфу" удалось получить одно из фотодоказательств "покращення" в одном из вагонов поезда "Одесса-Черновцы".

Так, на кадрах видно, как щели в рамах окон вагона "заклеены" обычным скотчем. Видимо, самих железнодорожников такое "ноу-хау" не смущает и других материалов для того, чтобы ликвидировать возникшее отверстие, не нашлось.

Кроме того, как стало известно "Телеграфу", окно в таком состоянии в вагоне не одно такое.

"Весь вагон такой, у меня вариантов не было, как ехать, это единственный подходящий по времени) Они топят на полную", - рассказал нашему изданию источник, побывавший в этом вагоне.

Скотч в вагоне Одесса-Черновцы

Как сообщал "Телеграф", ранее ранее "Укрзалізниця" попала в скандал с состоянием вагона поезда в Киев, который оказался полон снега.

Также "Укрзалізниця" попала в скандал с туалетом в одно из вагонов поезда "Новоалексеевка-Киев", который не работает, несмотря на наличие 40 пассажиров и 700 гривен за билет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 376

Все по теме:

Одесса, Укрзализныця, Черновцы, Укрзалізниця, Фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Сияет, что-то знает, но молчит": выступление Тимошенко в Раде взволновало сеть
02 Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
03 Сбежавший из Украины Янукович напомнил о себе после решения Рады по Евромайдану
04 За это боролись? В сети обсуждают фото очереди за бесплатной похлебкой в Донецке и Макеевке
05 Кремль не отдаст Донбасс: названа истинная цель Путина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 18 февраля: &quot;подарок&quot; Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка &quot;евроблях&quot;
Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"
Вода из Украины &quot;вредна&quot;: оккупанты Крыма оправдались, как &quot;справляются&quot; с дефицитом
Вода из Украины "вредна": оккупанты Крыма оправдались, как "справляются" с дефицитом
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)
На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь