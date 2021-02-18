"Инновации от Укрзализныци": в сеть попало курьезное фото из украинского поезда

"Укрзализныця" продолжает удивлять комфортными условиями в своих вагонах - скотчем на местах щелей в рамах окон.

"Телеграфу" удалось получить одно из фотодоказательств "покращення" в одном из вагонов поезда "Одесса-Черновцы".

Так, на кадрах видно, как щели в рамах окон вагона "заклеены" обычным скотчем. Видимо, самих железнодорожников такое "ноу-хау" не смущает и других материалов для того, чтобы ликвидировать возникшее отверстие, не нашлось.

Кроме того, как стало известно "Телеграфу", окно в таком состоянии в вагоне не одно такое.

"Весь вагон такой, у меня вариантов не было, как ехать, это единственный подходящий по времени) Они топят на полную", - рассказал нашему изданию источник, побывавший в этом вагоне.

Как сообщал "Телеграф", ранее ранее "Укрзалізниця" попала в скандал с состоянием вагона поезда в Киев, который оказался полон снега.

Также "Укрзалізниця" попала в скандал с туалетом в одно из вагонов поезда "Новоалексеевка-Киев", который не работает, несмотря на наличие 40 пассажиров и 700 гривен за билет.