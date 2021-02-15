Умный унитаз различает вип-дупы: в сети бурно обсуждают "удобства" в поезде на Киев (фото)

"Укрзалізниця" попала в скандал с туалетом в одно из вагонов поезда "Новоалексеевка-Киев", который не работает, несмотря на наличие 40 пассажиров и 700 гривен за билет.

Об этом сообщил боец АТО Алексей Петров в Facebook.

"Фирменный поезд 12, "Новоалексеевка-Киев". Стоимость купейного билета в районе 700 грн. (Авиабилеты из Харькова в Краков стоили дешевле). Современный купейный вагон, это сорок мест. Сорок людей, которые постоянно умудряются пис*ть и даже иногда какать. Из двух туалетов... упс, работает один. И что? И ничего..." – написал он.

По его словам, "Укрзалізниця" в связи с такими неудобствами, не предложила ни только не компенсировать проезд, но и ликвидировать проблему.

"Отремонтировать своими силами не смогли. В виду причинённых неудобств, «Укрзалізниця», готова компенсировать пассажирам 20 процентов стоимости билета. Или представить соответствующую скидку на следующую поездку»... Неа! Даже не мечтай. Даже не моргнули. Даже мозг не наморщили. Бумажку пришпандорили и вуаля. Украинский сервис, бессмысленный и беспощадный..." - уточнил он.

"Умный унитаз различает вип-дупы", "І обслуговування російською", "А шо там на бачке написано, VIP?)))", - комментируют фото в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрзалізниця" попала в скандал с состоянием вагона поезда в Киев, который оказался полон снега.