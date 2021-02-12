А лыжи выдают с билетами? В сети бурно обсуждают "комфорт" в вагоне "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" попала в скандал с состоянием вагона одного из поездов, курсирующих в Киев, который оказался полон снега.

Об этом написал первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКХ в Верховной Раде Украины Алексей Кучеренко.

"Почетный железнодорожник Сергей Лещенко в курсе??" – подписал нардеп снимок, на котором видно, как на полу вагона в прямом смысле лежит снег.

"А лыжи выдают с билетами? Экстрим забег по вагонам...", "Ехал как-то зимой в СВ вагоне, утром туалет был закрыт, замерз слив в унитазе, женщина проводник ломом пыталась его пробить, но безрезультатно", "Эуропа", "У нас все закономерно: летом в вагоне жарко, зимой - холодно", - пишут в комментариях под постом.

Справка

Сергей Лещенко - бывший нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" с 2019 года

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрзалізниця" показала VIP-вагон для поездок во время карантина.