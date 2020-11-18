"На похороны Пшонки ехать?" VIP-вагон "Укрзализныци" поразил украинцев (фото)

Госкомпания "Укрзализныця" предложила украинцам услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться по стране на VIP-уровне во время карантина. Некоторым такие VIP-вагоны напоминают стиль Виктора Пшонки.

Об этом на своей фейсбук-странице написал экс-нардеп Виталий Чепинога.

"Куда на этом можно ехать? На похороны Пшонки? Какие реформы? Какие технологии ... Все полить керасином и сжечь," - добавил экс-нардеп.

Чепинога отметил, что археологи будущего не должны иметь такого компромата на человечество.

Стоит отметить, что экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка любил золото вплоть до золотого унитаза.

"Это сделали на остатках от ремонта квартиры члена наблюдательного совета", - прокомментировал народный депутат Украины Владимир Ариев.

Другие пользователи таком ативно комментировали пост - «Не ехать на похороны, а проводить похороны нельзя", "Я понял откуда Шмыгаль выходил в эфир на Свободу слова!" и другие комические отзывы оставляли подписчики Чепиноги.