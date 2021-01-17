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«Ниже рыночного уровня»: глава «Укрзалізниці» назвал размер своей зарплаты

«Ниже рыночного уровня»: глава «Укрзалізниці» назвал размер своей зарплаты
13:28 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В то время, как "Укрзализныця" анонсировала повышение цен на билеты ее глава Владимир Жмак получает больше 500 тысяч гривен зарплаты в месяц. В свою очередь данное заявление не остаось без внимания соцсетей.

Об этом он сообщил во время своего интервью телеканалу "Украина 24".

Таким образом, руководитель "Укрзализныци" получает 625 000 гривен заработной платы.

В то же время украинцы не остались в стороне и прокомментировали размер заработной платы Жмака.

Пользователи сети довольно резко восприняли данную новость. Но по большей части у людей возникли вопросы не к повышению цен на билеты, а к общему состоянию Укрзализныци.

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Стоит отметить, что ранее "Укрзализныця" похвасталась "современным" центром управления движения, однако в сети эту новость встретили со смехом. 

Напомним, 7 декабря по сети начали активно распространять видео, на котором видно, как сотрудник "Укрзализныци" рубит дрова прямо на перроне на фоне проезжающих мимо поездов. 

Также в материале "Телеграфа" ранее говорилось, что в ночь на вторник, 15 декабря, на одной из станций загорелся дизельный поезд "Кременчуг – Ромодан".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

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Украина, Укрзализныця, Владимир Жмак.
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