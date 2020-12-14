В "Укрзализныце" пафосно похвастались "современным" центром управления: украинцы в недоумении

"Укрзализныця" похвасталась "современным" центром управления движения, однако в сети эту новость встретили со смехом.

Об обновлении сообщила пресс-служба "УЗ" в Фейсбуке.

"Укрзализныця создает современные центры управления движением. Первый такой центр сегодня заработал в Харькове. Его работа построена на основе лучших европейских практик. Новосозданный центр уже объединил функцию управления движением Южной и Донецкой железных дорог", - говорится в сообщении.

Однако пользователи сети "новизну" не оценили.

"Это фото современного центра управления движением? На ватмане?"

"Электрочайник - самая современная вещь на фото"

"Порадуйтесь хоть за людей. У них до этого наверное обшарпанная краска на стенах была. А тут ремонт, ватман, светильники", - пишут комментаторы.

Как сообщалось ранее, в сети заметили важное нововведение в "УЗ" - теперь на вагонах написано, какие номера у соседних вагонов.