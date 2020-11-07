Мы ждали этого 30 лет: в сети обсуждают "серьезную" реформу на Укрзализныце

В сети показали "лучшую инновацию" Укрзализныци. Теперь на вагонах написано, какие номера у соседних вагонов.

Фото выложил в сеть журналист Себастьян Гоберт.

"Это стрелки, показывающие направления вагонов ... Это одна из лучших инноваций и, пожалуй, одна из лучших новостей 2020 года. Не удивлен, что вверху Иисус. Спасибо Укрзализныця", - сказано в подписи к фото.

Пользователи Сети поддержали нововведение:

"Аж не верится. 23 года спрашивал "Извините, а как найти такой-то вагон?"

"Очень крутая тема. Наконец-то!"

"Высокотехнологичная инновация"

"Боже! 30 лет до этого никто не мог додуматься", - пишут комментаторы.

Там же предложили и альтернативу.

"Альтернативный лайфхак видела раз в жизни много лет назад на каком-то из поездов на Крым. Там просто висели флажки с номерами, перпендикулярно к платформе, тебе от 6-го вагона было видно, какой следующий справа или слева. Даже в купе проводника не надо было подходить", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, доступная растаможка автомобилей с иностранной регистрацией в Украине может стать невозможной.