Скачать
Вторник, 15.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Надежда на МВФ или что не так с бюджетом на 2021 год?
Надежда на МВФ или что не так с бюджетом на 2021 год?
Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19
Украина поставила еще один хороший рекорд COVID-19
Азербайджан и Армению ждет новая война: когда это произойдет
Азербайджан и Армению ждет новая война: когда это произойдет
France Football создал команду мечты: список легенд впечатляет
France Football создал команду мечты: список легенд впечатляет

"Дизель накрылся": в сети показали видео пожара в поезде Укрзалізниці

"Дизель накрылся": в сети показали видео пожара в поезде Укрзалізниці
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В ночь на вторник, 15 декабря, на одной из станций загорелся дизельный поезд "Кременчуг – Ромодан".

Об этом сообщили в группе Кременчуг пассажирский.

На коротком ролике можно увидеть, что поезд стоит на какой-то станции и из двигателя поезда вырывается большой сноп искр и огня.

"Реактивный поезд", - прокомментировал автор видео.

Один из пользователей сети решил пошутить, что у поезда "дизель накрылся".

При этом, пресс-служба "Укрзализныци" пока не прокомментировала данное событие, о деталях пожара не сообщается.

Напомним, что 14 декабря во Львове произошло трагическое ЧП: девушка погибла в результате поражения электрическим током во время того, как делала Селфи на товарном вагоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Укрзализныця, Поезд, Вагон, Кременчуг - Ромодан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский снова собрался на отдых: в сети недоумевают
02 Санкциями Россия прикрывает своих агентов в украинской власти, - политолог
03 Наказать "чужих" и спрятать "своих": раскрыт замысел России с санкциями против украинских нардепов
04 В колонии на Волыни устроили "воспитательный час": один арестант убит, второй - едва жив
05 Методички не успели написать: пропагандисты Кремля дружно молчат по поводу расследования об отравителях Навального
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Доллар заметно подешевел: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
Доллар заметно подешевел: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
Инфекционки не выживут, будет беда: Голубовская обратилась к нардепам из-за бюджета на 2021 год
Инфекционки не выживут, будет беда: Голубовская обратилась к нардепам из-за бюджета на 2021 год
День работников суда Украины: красивые поздравления и картинки с праздником
День работников суда Украины: красивые поздравления и картинки с праздником
Какой праздник 15 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь