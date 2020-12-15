"Дизель накрылся": в сети показали видео пожара в поезде Укрзалізниці

В ночь на вторник, 15 декабря, на одной из станций загорелся дизельный поезд "Кременчуг – Ромодан".

Об этом сообщили в группе Кременчуг пассажирский.

На коротком ролике можно увидеть, что поезд стоит на какой-то станции и из двигателя поезда вырывается большой сноп искр и огня.

"Реактивный поезд", - прокомментировал автор видео.

Один из пользователей сети решил пошутить, что у поезда "дизель накрылся".

При этом, пресс-служба "Укрзализныци" пока не прокомментировала данное событие, о деталях пожара не сообщается.

Напомним, что 14 декабря во Львове произошло трагическое ЧП: девушка погибла в результате поражения электрическим током во время того, как делала Селфи на товарном вагоне.