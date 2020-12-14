Во Львове 15-летняя девушка трагически погибла, пытаясь сделать зрелищное селфи

14 декабря во Львове произошло трагическое ЧП: девушка погибла в результате поражения электрическим током во время того, как делала Селфи на товарном вагоне.

Об этом сообщили в Лычаковском отделении полиции.

По заявленным данным, около 1.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаружено на территории товарного парка железнодорожной станции "Підзамче" на улице Богдана Хмельницкого во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда после чего вызвал карету скорой помощи.

Согласно заключения медиков, девушка погибла в результате поражения электрическим током.

Правоохранители установили личность погибшей, ею оказалась 15-летняя львовянка, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и в не вернулась.

По данным следователей, поражение током девушка получила во время того, как делала Селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

В полиции завели уголовное дело по статье за "Умышленное убийство" и пометкой "несчастный случай".

Стоит напомнить, что ранее на Львовском вокзале обнаружили нетрезвого мужчину, который оказался под рельсами поезда и лишился ноги.