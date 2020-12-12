На вокзале во Львове пьяный мужчина пытался убить себя: жуткие фото

На Львовском вокзале обнаружили нетрезвого мужчину, который оказался под рельсами поезда и лишился ноги.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**вий Львів".

"На ЖД вокзале пьяный мужик бросился под поезд", - говорится в сообщении.

Мужчину подняли на платформу и начали оказывать первую помощь.

На опубликованных фото можно увидеть, что мужчина лишился левой стопы - на ее месте осталось лишь кровавое месиво.

Напомним, что в пятницу, 11 декабря, в Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем на улице Максима Шимка. Сначала он позвонил своей дочери, а та уже вызвала полицию на место происшествия.