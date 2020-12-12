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На вокзале во Львове пьяный мужчина пытался убить себя: жуткие фото

На вокзале во Львове пьяный мужчина пытался убить себя: жуткие фото
10:27 Сегодня Телеграф

На Львовском вокзале обнаружили нетрезвого мужчину, который оказался под рельсами поезда и лишился ноги. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**вий Львів".

"На ЖД вокзале пьяный мужик бросился под поезд", - говорится в сообщении.

Мужчину подняли на платформу и начали оказывать первую помощь.

На опубликованных фото можно увидеть, что мужчина лишился левой стопы - на ее месте осталось лишь кровавое месиво.

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Напомним, что в пятницу, 11 декабря, в Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем на улице Максима Шимка. Сначала он позвонил своей дочери, а та уже вызвала полицию на место происшествия. 

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Все по теме:

Львов, ЖД вокзал, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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