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"Ну что у меня болит, если я не помню ничего..." В Виннице мужчина потерял память за рулем авто (видео)

"Ну что у меня болит, если я не помню ничего..." В Виннице мужчина потерял память за рулем авто (видео)
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем на улице Максима Шимка. Сначала он позвонил своей дочери, а та уже вызвала полицию на место происшествия. 

Соответствующее видео обнародовано пресс-службой Патрульной полиции. 

Как отмечается в сообщении, мужчина внезапно забыл кто он, откуда, как его зовут и что он делает. 

"Я плохо слышу. Я не знаю, как меня зовут... Ну что у меня болит, если я не помню ничего?", - сказал он. 

Отмечается, что после прибытия медиков, у мужчины начала неметь рука. Врачи усмотрели в этом признаки инсульта, а потому доставили его в больницу.

Как сообщалось ранее, в Днепре задержали парня с 600 свертками наркотиков. Чтобы избежать наказания, он предложил полицейскому 100 тысяч гривен взятки. 

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Винница, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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