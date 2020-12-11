"Ну что у меня болит, если я не помню ничего..." В Виннице мужчина потерял память за рулем авто (видео)

В Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем на улице Максима Шимка. Сначала он позвонил своей дочери, а та уже вызвала полицию на место происшествия.

Соответствующее видео обнародовано пресс-службой Патрульной полиции.

Как отмечается в сообщении, мужчина внезапно забыл кто он, откуда, как его зовут и что он делает.

"Я плохо слышу. Я не знаю, как меня зовут... Ну что у меня болит, если я не помню ничего?", - сказал он.

Отмечается, что после прибытия медиков, у мужчины начала неметь рука. Врачи усмотрели в этом признаки инсульта, а потому доставили его в больницу.

Как сообщалось ранее, в Днепре задержали парня с 600 свертками наркотиков. Чтобы избежать наказания, он предложил полицейскому 100 тысяч гривен взятки.