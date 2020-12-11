"Ну что мы, не люди, что ли?" Парень с рекордным количеством закладок попал на видео в Днепре

Задержанный в Днепре "закладчик" пытался "договориться" с полицейскими, которые выявили в его рюкзаке более 600 пакетиков с наркотическими средствами.

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области обнародовала кадры задержания.

Парень предложил полицейским 100 тысяч гривен за то, чтобы те "проехали мимо".

Несмотря на то, что полицейский объяснил, что за предложение неправомерной выгоды тому грозит тюремный срок, парень продолжал настаивать на свое.

"Давайте договоримся как-то. Ну что вы, не люди, или что? Новый Год скоро", - пытался откупиться задержанный, но это ему не помогло.

Как сообщалось ранее, 10 декабря около 5:00 полицейские остановили для досмотра подозрительного мужчину. Изначально патрульные искали причастных к недавно произошедшему ограблению, однако остановленный для досмотра 19-летний житель города начал сильно переживать и предлагать взятку.

Как оказалось позже, в его сумке находилось 602 свертка с наркотиками.