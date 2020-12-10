В Днепре парень попался с рекордным количеством наркотиков. Фото

9 декабря в городе Днепр полицейские задержали 19-летнего парня с рюкзаком доверху забитым наркотическими средствами. У него было 602 пакетика с запрещенными веществами.

Об этом сообщил первый замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Фейсбуке.

Все произошло около 5:00 утра, патрульные во время обхода одной из улиц заметили молодого человека с рюкзаком.

Он привлек их внимание, поскольку накануне в городе произошло ограбление и полиция проверяла всех подозрительных граждан на причастность к событию.

Патрульные парня остановили, начали разговор. Но от волнения он даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку. И тут парень сразу признался, что в рюкзаке имеет пакет с наркотическими веществами.

"Но их количество поразила даже патрульных - 602 свертки. Все это должно разойтись по "закладках". И вероятно, парень решил, что такой ранний час - это лучшее время, чтобы разнести все "по своим местам". Но он не учел одного - патрульные на страже круглосуточно", - рассказал Белошицкий.

В свою очередь парень начал предлагать полицейским 100 тысяч гривен, чтобы те отпустили его.

На данный момент с задержанным работают следователи для выяснения обстоятельств происшествия.

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