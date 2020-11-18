В Киеве водитель маршрутки попался с наркотиками: его "сдала" маска (фото и видео)

В Киеве 18 ноября патрульные остановили водителя пассажирского автобуса № 180 в районе Виноградаря, который разговаривал за рулем по телефону и, к тому же, был без защитной маски на лице.

Об этом пишет канал в Telegram "Киев Оперативный".

Как только патрульные приблизились к автобусу, водитель попытался бросить себе под ноги пакетик с белым порошком.

"Водитель автобуса Дмитрий, рассказал, что у него болит зуб и он принимает лекарство, название которого он не смог уточнить", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водитель явно пребывал в состоянии наркотического опьянения.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, чтобы извлечь вещества и установить, почему водитель выехал в рейс в таком состоянии. Водитель будет направлен в клинику для взятия проб на наркотики.

Напомним, сегодня 18 ноября Госпогранслужба Украины задержала партию американского кокаина, в поставке бананов, общим весом 22,6 кг.