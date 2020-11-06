За отсутствие маски буду штрафовать по-новому: названы суммы

В Украине с каждым днем все больше людей заболевают коронавирусом. А тем временем, в Верховной Раде Украины собрались усилить контроль за соблюдением масочного режима. Поэтому власти вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады Украины.

По заявленной информации, за соответствующий законопроект №3891 проголосовали 262 народных депутата.

Законом предусматривается штраф за пребывание в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, также изготовленных самостоятельно.

Согласно документу, размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен).

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