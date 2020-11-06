Больше 10 тысяч пациентов в Украине выздоровели от коронавируса за сутки

Пандемия коронавируса в Украине не утихает. За минувшие сутки зафиксировано 9 721 новых случаев заражения, всего по стране – 440188 случаев.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

COVID-19 убил уже 8125 человек в Украине и только за последние сутки – 201 пациента.

Полностью победили болезнь 195544 пациентов (+10762 за сутки).

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+1002), Харьковской (+801), Житомирской (+591), Одесской (+554) и Ивано-Франковской (+511) областях.

Напомним, в правительстве намерены ужесточить карантин в Украине. Уже с 14 ноября могут ввести так называемый карантин выходного дня. Планируется, что по субботам и воскресеньям будут работать только аптеки, продуктовые магазины и транспорт.